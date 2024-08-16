TBMM Genel Kurulu'nda tartışmalar başladı

Politika

Muhalefet partilerinin yeterli sayıda milletvekilinin imzası ile yaptığı olağanüstü toplantı talebi üzerine toplanan TBMM Genel Kurulu tartışmalarla başladı.

Türkiye İşçi Partisi'nden milletvekili seçilen Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesi ile ilgili olarak olağanüstü toplanan TBMM Genel Kurulu tartışmalarla başladı. Kürsüye söz almak için gelen Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Ahmet Şık konuşması esnasında AK Parti sıralarına dönerek "Utanmanız yok" demesi üzerine, iktidar partisi milletvekillerinden tepki geldi. Tartışmanın büyümesi üzerine Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ birleşime ara verdi. - ANKARA