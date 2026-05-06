TBMM Genel Kurulu toplandı

06.05.2026 00:43
TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplandı.

Bozdağ, gündeme geçmeden önce 3 milletvekiline gündem dışı söz verdi.

MHP Mersin Milletvekili Levent Uysal, Mersin'in 1 trilyon lira üretim hedefine ulaştığını dile getirdi.

Yeni hedefin 2 trilyon liralık üretim ve bu konuda Mersin'i en büyük 5 il arasına taşımak olduğunu belirten Uysal, "Devletimiz 2025 yılında toplam bütçesi 250 milyar lira olan 400 projeye bütçe ayırmıştır ve Mersin'e 37 milyar lira yatırım harcamasında bulunmuştur. 2025 yılında 100 proje tamamlanmıştır. 2026 yılının ilk 3 ayında yatırımlarımız devam etmektedir." dedi.

Mersin'de tamamlanan projelerden ve devam eden yatırımlardan bahseden Uysal, "Bu yatırımlarla şehrimizin altyapısı, sosyal hayatı ve üretim kapasitesi güçlenecektir. Mersin ekonomisinin güçlenmesinde özel sektörün rolü de çok büyüktür. Mersin 2025 yılında Türkiye ekonomisine 8 milyar dolar ihracat geliri sağlamış ve artı olarak serbest bölge ticaret hacmini 4 milyar dolara ulaştırmıştır." diye konuştu.

CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, yurt dışında yaşayan vatandaşların, ayrımcılık ve İslamofobi nedeniyle sorunlar yaşadığını anlattı.

Yabancı plakalı araçların Türkiye'deki kullanım süresinin artırılmasını isteyen Kayışoğlu, "Yurt dışındaki bir vatandaşımız eşinin adına kayıtlı aracı Türkiye'de kullanamıyor. Bu sorunun mutlaka çözülmesi gerekiyor." ifadesini kullandı.

Yurt dışında yaşayan vatandaşların Türkiye'ye gelince kullandığı telefonların 120 gün sonra kapandığını kaydeden Kayışoğlu, "120 gün sonra IMEI kayıt yapması gerekiyor. Onun da harçları çok yüksek. Bu sürenin uzatılması gerekiyor. En azından yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız telefonlarını Türkiye'ye getirdiklerinde kullanabilmeliler." sözlerini sarf etti.

Kayışoğlu, "Türkiye'de alınan ehliyetlerin eğitim kriteri farklılığı nedeniyle Avrupa Birliği ülkelerinde kullanılamadığını", bu durumun çözülmesi gerektiğini de söyledi.

AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, Türkü, Kürdü, Arabı, Sünni'si ve Alevi'si ile bu topraklarda yüzyıllardır birlikte yaşayan "büyük bir millet olduklarını" vurguladı.

"Terörsüz Türkiye" hedefiyle verdikleri mücadeleyi, "bu kardeşliği kalıcı hale getirme iradesi" olarak nitelendiren Tatar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ecdadımız kılıcını zulüm için değil, adalet için kuşanmıştır. Bugün o tarihsel mirasın omuzlarımızdaki sorumluluğuyla yol yürüyoruz. Memnuniyetle ifade etmek isterim ki artık bu topraklarda yeni bir hikaye yazılıyor. Şırnak'ta, Hakkari'de, Diyarbakır'da bir zamanlar silah seslerinin yankılandığı dağlarda artık çocuklarımızın sesi var. Analardan ağıt değil, umut yükseliyor. Terörün gölgesinin çekildiği Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da bugün bambaşka bir iklim doğmaktadır. Bir zamanlar yatırımcının tereddüt ettiği, gençlerin umudunun başka şehirlerde arandığı bu topraklar, artık üretimin, kalkınmanın ve yeniden dirilişin merkezi haline gelecektir inşallah."

Tatar, artık oyun kuran bir Türkiye'nin olduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü ve vizyoner liderliğiyle bizim hedefimiz sadece güçlü bir Türkiye değil. Aynı zamanda adil bir dünya inşa etmektir. Çünkü biz biliyoruz ki dünya 5'ten büyüktür ve Türkiye hakikatin en gür sesidir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

