Üye Girişi
TBMM Genel Kurulu toplandı - Son Dakika

TBMM Genel Kurulu toplandı

24.11.2021 15:14
TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Genel Kurulu Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı.

TBMM Genel Kurulu Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı.

Genel Kurul'da gündem dışı söz alan, İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu, açıköğretim fakültelerinin sorunlarına değindi.

Açıköğretim fakültelerinin eğitim sisteminde önemli bir eksiği tamamladığını belirten Kabukcuoğlu, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinin öğrenci sayısı bakımından dünyada altıncı, Avrupa'da ise birinci sırada yer aldığını belirtti.

Açıköğretim fakültelerinin önemli giderleri olduğunu dile getiren Kabukcuoğlu, "Bir yıl önce yapılan yasal değişiklikler açıköğretim üniversitelerini kendine yetemez duruma getirmiştir. Bu hatanın düzeltilmesi gerekmektedir." dedi.

CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım da seçim bölgesinin sorunları hakkındaki gündem dışı konuşmasında, artan döviz kuru karşısında devletin bazı projelerinin büyük zarar ettiğini söyledi.

Yap-işlet-devret modeli ile hayata geçirilen projelerin anlaşmalarının döviz kuru üzerinden yapıldığını, artan kur karşısında milyonlarca lira Hazine zararı oluştuğunu ileri süren Yalım, "Eğer vicdanınız varsa bu sözleşmeleri Türk lirasına çevirin." ifadesini kullandı.

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özşavlı ise İngiliz arşivlerinden ulaştığı bir belgede, Fahreddin Paşa'nın 30 Ekim 1918'de Mondros imzalanıp Osmanlı ordusu terhis ve teslim olmasına rağmen İstanbul'dan gelen emirleri dinlemediği, 72 gün boyunca Medine'yi savunmaya devam ettiği bilgisine ulaştığını anlattı.

Söz konusu belgenin tercümesinde İstanbul'dan defalarca emir geldiği, İngiliz Ordu Komutanı General Edmund Allenby'nin defalarca mektup yazdığı ama Fahreddin Paşa'nın teslim olmadığının yer aldığını aktaran Özşavlı, "Fahreddin Paşa, kuşatma nedeniyle yiyecek kıtlığından askerleriyle çekirge yedi ama yine Medine'yi teslim etmedi." diye konuştu.

Fahreddin Paşa'ya, teslim olması için mektup yazanlardan birinin de Birinci Dünya Savaşı başlarında Osmanlı'ya karşı isyan ederek İngilizlerin hizmetine giren Mekke Emiri Şerif Hüseyin olduğunu belirten Özşavlı, Fahreddin Paşa'nın, "Her şey bitti, artık teslim ol." diye mektup gönderen Şerif Hüseyin'e, cevap gönderdiği mektupta şunları yazdığını kaydetti:

"En büyük Fatih olan Allah'ın adıyla, İslam'ın gücünü kırıp Müslümanların katledilmesine sebep olan ve Allah'ın yeryüzündeki temsilcisi olan Halifenin İngilizlerin tutsağı olup, onların baskısı altına girmesine sebep olan Emir'e,

14 Zilkade (Ağustos) Perşembe gecesi birkaç kişi küçük bir meydanda çalışıyordu. Medine'yi nasıl savunacağımı düşünmekten yorgun ve bitkin düşmüş olan ben onların arasından geçiyordum. Birdenbire muhteşem görünümlü birinin önümde durduğunu gördüm. Bu zat selam ve salavat üzerine olan Hazreti Muhammed idi. Sol elini beline koymuş, parmakları ile kuşağını tutarken emredici bir üslupla bana 'Beni takip et' dedi ve ben onu takip ettim. 2-3 adım takip ettikten sonra gözlerimi açtım. Uykudan uyandım hemen camideki hücreye koşup mihrabın önünde diz çöküp Allah'a secde edip şükrettim. Çünkü artık en büyük komutan olan Peygamber Efendimizin koruması altında olduğumu biliyordum. Şimdi Medine'nin savunma hatlarını güçlendirerek, yeni yollar ve meydanlar inşa ederek, kendimi meşgul ediyorum. Saçma taleplerle beni meşgul etmemeni rica ediyorum."

Milletvekili, Celal Adan, Medine, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika TBMM Genel Kurulu toplandı - Son Dakika


Son Dakika

Son Dakika: Piyasalarda BAE Veliaht Prens etkisi! Dolar 1.60 lira, altın ise 100 lira birden düştü 16:19 Son Dakika: Piyasalarda BAE Veliaht Prens etkisi! Dolar 1.60 lira, altın ise 100 lira birden düştü Etiyopya'da ortalığı ayağa kaldıran fotoğraf! Tüm dünyadan gizledikleri esirlerin görüntülerini yayınladılar 15:54 Etiyopya'da ortalığı ayağa kaldıran fotoğraf! Tüm dünyadan gizledikleri esirlerin görüntülerini yayınladılar Yeni yıla özel iç çamaşırı koleksiyonu çıkaran Rihanna, pozlarıyla nefes kesiyor 15:42 Yeni yıla özel iç çamaşırı koleksiyonu çıkaran Rihanna, pozlarıyla nefes kesiyor
Köpeğe cinsel şiddette bulunan kadın, 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı 15:22 Köpeğe cinsel şiddette bulunan kadın, 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı İçişleri eski bakanlarından Hasan Fehmi Güneş toprağa verildi: Cenazeye 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer de katıldı 14:52 İçişleri eski bakanlarından Hasan Fehmi Güneş toprağa verildi: Cenazeye 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer de katıldı Genç kadın, apartmanın bodrum katında öldürülmüştü! Odadaki kitap dikkat çekti: Kabadayıların gizemli dünyası 14:12 Genç kadın, apartmanın bodrum katında öldürülmüştü! Odadaki kitap dikkat çekti: Kabadayıların gizemli dünyası
Atanamayan öğretmen İYİ Parti grubunda konuştu: Türk Dili ve Edebiyatı mezunuyum, markette çalışıyorum 12:53 Atanamayan öğretmen İYİ Parti grubunda konuştu: Türk Dili ve Edebiyatı mezunuyum, markette çalışıyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan, teşkilatlara 2023 seçimlerinin formülünü verdi 11:54 Cumhurbaşkanı Erdoğan, teşkilatlara 2023 seçimlerinin formülünü verdi

Son Dakika Haberleri
15:26 Kemal Kılıçdaroğlu, MYK sonrası basın açıklaması gerçekleştirdi
15:21 Köpeğe cinsel şiddette bulunan kadın, 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı
15:09 Tarihin en acımasız seri katili! Kurbanlarını öldürüp kıyma yaptı, domuz etiyle karıştırıp sattı!
14:53 Genç yaşta girdiği hapisten yaşlanıp çıktı! 42 yıl haksız yere yatmış
14:52 İçişleri eski bakanlarından Hasan Fehmi Güneş toprağa verildi: Cenazeye 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer de katıldı
14:49 Selahattin Demirtaş: Bugün değilse ne zaman?
14:45 Starbucks'ta Hepatit A'lı personel panik yarattı, kahve içen binlerce kişi tehlikede
14:36 Toprak Mahsulleri Ofisi: Uygun fiyattan satışa başladık, un arzında sıkıntı yok
14:20 Beyzbol sopalı maganda kadın kuryeye saldırdı
14:12 Fransız Societe Generale'nin Türkiye senaryosu korkuttu: TL'deki değer kaybı hiperenflasyon dönemine yol açabilir
Meteoroloji tüm Türkiye'yi etkisi altına alacak kar yağışı için 1 Aralık çarşamba gününü işaret etti Meteoroloji tüm Türkiye'yi etkisi altına alacak kar yağışı için 1 Aralık çarşamba gününü işaret etti         
16:21
Son Dakika: Emniyet kurdaki dalgalanma sonrasında halkı sokağa çağıran 271 sosyal medya hesabı için işlem başlattı Son Dakika: Emniyet kurdaki dalgalanma sonrasında halkı sokağa çağıran 271 sosyal medya hesabı için işlem başlattı         
16:05
Doların ateşini düşüren kare! BAE Veliaht Prensi yatırım anlaşmaları için Türkiye'de Doların ateşini düşüren kare! BAE Veliaht Prensi yatırım anlaşmaları için Türkiye'de         
15:46
Kemal Kılıçdaroğlu, MYK sonrası basın açıklaması gerçekleştirdi Kemal Kılıçdaroğlu, MYK sonrası basın açıklaması gerçekleştirdi         
15:27
Dünya bu araştırmayı konuşuyor! Açık havada maske takmadan uygulanan sosyal mesafe kuralı hiçbir işe yaramıyor Dünya bu araştırmayı konuşuyor! Açık havada maske takmadan uygulanan sosyal mesafe kuralı hiçbir işe yaramıyor         
15:16
Toprak Mahsulleri Ofisi: Uygun fiyattan satışa başladık, un arzında sıkıntı yok Toprak Mahsulleri Ofisi: Uygun fiyattan satışa başladık, un arzında sıkıntı yok         
14:37
Kazada araçtan fırlayan adam korkunç şekilde can verdi Kazada araçtan fırlayan adam korkunç şekilde can verdi         
14:10
Sigara isteyen şahsa "Kullanmıyorum" diyen Çinli bıçaklandı Sigara isteyen şahsa "Kullanmıyorum" diyen Çinli bıçaklandı         
12:34
Karısının yasak aşkını öldüren şahıs: Babam da aldatma mevzusundan annemi öldürmüştü Karısının yasak aşkını öldüren şahıs: Babam da aldatma mevzusundan annemi öldürmüştü         
11:43
"Türkler ne olursa olsun hayatta kalır" sözüyle tanınan yatırımcı Mobius'tan çarpıcı yorum "Türkler ne olursa olsun hayatta kalır" sözüyle tanınan yatırımcı Mobius'tan çarpıcı yorum         
11:39
Mesut Özil, Olympiakos maçında forma giyemeyecek Mesut Özil, Olympiakos maçında forma giyemeyecek         
11:32
Rusya'da insan yiyen adam paniğe neden oldu Rusya'da insan yiyen adam paniğe neden oldu         
11:28
Müslüme'nin ağabeyi gazetecilerin sorularına "Ben konuşamıyorum, rahat değilim" dedi Müslüme'nin ağabeyi gazetecilerin sorularına "Ben konuşamıyorum, rahat değilim" dedi         
10:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı Oktay Saral: Hepinizin canı cehenneme, müptezeller Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı Oktay Saral: Hepinizin canı cehenneme, müptezeller         
08:36
Miray Daner, yeni sevgilisi Oğulcan Engin'le fotoğrafını paylaştı Miray Daner, yeni sevgilisi Oğulcan Engin'le fotoğrafını paylaştı         
08:20
100 milyar dolarlık yatırım planı olan BAE'den Türkiye açıklaması: Yeni bir dönem başlatıyoruz 100 milyar dolarlık yatırım planı olan BAE'den Türkiye açıklaması: Yeni bir dönem başlatıyoruz         
07:25
Son Dakika! Erdoğan'dan öğretmenlere 3600 Ek Gösterge haberi: Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum Son Dakika! Erdoğan'dan öğretmenlere 3600 Ek Gösterge haberi: Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum         
21:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2021 16:31:38. #1.13#
SON DAKİKA: TBMM Genel Kurulu toplandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement