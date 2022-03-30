TBMM Genel Kurulu toplandı - Son Dakika

TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı.

Gündem dışı söz alan İYİ Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, Bursa'nın 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan edilmesinin memnuniyetini yaşadıklarını söyledi.

Bursa'nın bu unvanı layıkıyla taşıyacağına inandığını belirten Tatlıoğlu, "Bursa'nın doğasıyla, tarihiyle ve kültürüyle bu yükün altından kalkacağına şüphemiz yoktur. Bu anlamlı yılda Bursa'da Türk Dünyası Kültür Başkenti olarak gerçekleştirilecek proje ve faaliyetler, Türk dünyası ile gönül bağlarımızın güçlendirilmesi, yüksek kültürün muhafazası ve gelişimi, siyasi ve iktisadi birliğinin geliştirilmesi açısından coğrafyamıza büyük katkı sunacağına eminiz." dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer de kamuda çalışan taşeron işçilerin sorunlarına değindi.

Taşeron işçilerin daimi kadroya alınması yönünde verilen sözlerin tutulmadığını ileri süren Gürer, taşeron işçilerin yaşadığı sorunların çözümü noktasında yetkililerin gereğini yerine getirmesini talep ettiklerini ifade etti.

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman da Hatay'ın, barışın ve kardeşliğin başkenti, Türkiye'nin açık hava müzesi, dillerin, dinlerin, medeniyetlerin beşiği bir kent olduğunu söyledi.

Hatay'da bir Botanik EXPO açılışı yapılacağını ancak anlaşması 2017 yılında imzalanan proje kapsamında verilen sözlerin hiçbirisinin tutulmadığını ifade eden Yayman, şunları kaydetti:

"Proje kapsamında bugüne kadar eski parayla 2 katrilyon lira harcandı ancak bugün itibarıyla açılışın yapılacağı gün ne doğa var, ne yaşam var, ne akademi var. Kağıt üzerinde açılış yapılacaktır. Hatay EXPO'da hayaller Paris EXPO, gerçek ise maalesef ama maalesef şehrim adına üzülüyorum ama bir fiyaskodur. Çiçek EXPO, beton EXPO'suna dönüşmüştür. Özetle, Hatay Büyükşehir Belediyesi bu işi de beceremedi."