TBMM Genel Kurulu toplandı - Son Dakika
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TBMM Genel Kurulu toplandı

31.03.2022 17:26
TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı.

Genel Kurul'da, HDP Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan "Şanlıurfa'da adalet sorunları", AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı "İkinci İnönü Zaferi'nin 101. yıl dönümü", AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal "3 Nisan Karabük Demir Çelik İşletmeleri ve Karabük'ün 85. kuruluş yıl dönümü" konularında gündem dışı konuşma yaptı.

Milletvekillerinin ardından grup başkanvekilleri yerlerinden söz aldı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Özbekistan'a yaptığı resmi ziyarette parti devletini andıran görüntüler sergilediğini savundu.

Erdoğan'ın resmi uçağına AK Parti gençlik kolları üyelerini davet etmesinin ve bu kişilere ziyarette yer vermesinin kabul edilemez olduğunu söyleyen Usta, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte Cumhurbaşkanlığı makamı ile AK Parti Genel Başkanlığı makamı artık iç içe geçmiştir. Bu durum köklü devlet geleneklerimize aykırı olarak parti devleti anlayışını güçlendirmiş ve demokratik hukuk devleti anlayışıyla bağdaşmamıştır." dedi.

TÜİK'in verilerine göre şubatta 7,9 milyar dolar dış ticaret açığı verildiğini belirten Usta, hükümeti enflasyonla mücadelede kapsamlı bir program açıklamaya davet ettiklerini dile getirdi.

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül ise görevi başında terör örgütü DHKP-C üyelerince şehit edilen İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın vefatının 7. yılı olduğunu anımsatarak, Kiraz'ı rahmet ve minnetle andı.

Ramazanın hafta sonu başlayacağını aktaran Bülbül, ramazanın kardeşlik ve dayanışmayı arttırmasını, sofralara bereket getirmesini diledi.

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, kamu bankalarının karlılığının ilk iki ayda yüzde 540 arttığını dile getirerek, faiz gelirlerinin yüzde 82 arttığına yönelik hesaplamaların, kar artışındaki en önemli faktör olduğuna işaret etti. Oluç, "Hani bu faiz, nas, haram filan ne oldu? İşte, gerçeklik ötesi bir şey." diye konuştu.

"Milletimiz için doğru olanı istiyoruz"

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ise Seçim Kanunu Teklifi'nin tartışılmadan, görüşülmeden getirildiğini ileri sürerek, "Bizler, bize mi onlara mı yarayacak derdinde değiliz, milletimiz için doğru olanı istiyoruz. Seçimlerin şeffaf, adil, tarafsız gerçekleşmesini, seçim güvenliğinin sağlanmasını istiyoruz. Hala geç değil. Kibirli olmadan, ihtiraslı ve bencil olmadan doğruya kulak verin. Bedelini halk ödüyor, bedelini siz de ödüyorsunuz, ödeyeceksiniz." ifadelerini kullandı.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun dün yaptığı asgari ücret açıklamasını eleştiren Özkoç, Erdoğan'ın bugün yaptığı açıklamanın Akbaşoğlu'nun açıklamasıyla çeliştiğini ifade etti.

Akbaşoğlu ise kendisine yöneltilen eleştirileri yanıtlayarak, "Ben dün de ifade ettim, daha evvel de ifade ettim; 1 Temmuz'a kadar yani bu yasama dönemi içerisinde, muhtemelen mayıs haziran dönemi içerisinde, 3600 ek göstergeyle ilgili düzenlemeyi yüce Meclisin huzuruna milletvekillerimizin teklifi olarak getireceğimizi açık ve seçik olarak deklare ettim. Sözümüzün grupça arkasındayız." dedi.

Memur ve emeklilerin ocak ve temmuzda zam aldığını anlatan Akbaşoğlu, "Asgari ücretle ilgili de Sayın Cumhurbaşkanımızın beyanını tekrar ederek, gerekirse, gerektiğinde asgari ücretle ilgili değerlendirmenin de yapılacağını ifade ettim. Bunun yıl ortasında değerlendirilebileceğini Sayın Cumhurbaşkanımız da ifade etmişlerdi, bunu aynen tekrarlıyorum." diye konuştu.

HDP'li Oluç, Cumhurbaşkanı ile Akbaşoğlu'nun açıklamaları arasında uyumsuzluk olduğunu söyledi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Usta da Akbaşoğlu'nu eleştirerek, "Hiç olmazsa sözünüzün arkasında durun, 'ben istiyorum ama Cumhurbaşkanı vazgeçti' deyin." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Politika TBMM Genel Kurulu toplandı - Son Dakika


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