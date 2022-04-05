TBMM Genel Kurulu toplandı - Son Dakika
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TBMM Genel Kurulu toplandı

05.04.2022 15:38
TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplandı.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplandı.

Genel Kurul'da, AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi "Ağrı'daki sağlık yatırımları", CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer "şeker ve çay fiyatlarındaki sorunlar", HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu "Ankara'da toplantı, gösteri hakkı ve idari iletişim sorunları" konularında gündem dışı konuşma yaptı.

AK Parti Ağrı Milletvekili Çelebi, 2018 yılında 450 yataklı Ağrı Devlet Hastanesinin hizmete açıldığını belirterek, şehre anjiyo ünitesinin kazandırıldığını söyledi.

Çelebi, "Ağrı'da hekim yok" iddialarını hatırlatarak, şu anda ilde 548 hekimin görev yaptığını bildirdi.

CHP Niğde Milletvekili Gürer, şekerde karaborsacılığın başladığını, bunun nedeninin özelleştirilen şeker fabrikaları olduğunu savundu.

Özelleştirilen şeker fabrikalarının kamulaştırılmasını öneren Gürer, "En azından şekerin stratejik bir ürün olarak geleceğe taşınması sağlansın." dedi.

HDP Ankara Milletvekili Kerestecioğlu, gösteri hakkının vatandaşların en doğal hakkı olduğunu dile getirerek, Ankara'da bu anayasal hakkın engellenmeye çalışıldığını ileri sürdü.

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Milletvekili, Çelebi, Ağrı, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika TBMM Genel Kurulu toplandı - Son Dakika


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