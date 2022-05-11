TBMM Genel Kurulu toplandı - Son Dakika
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TBMM Genel Kurulu toplandı

11.05.2022 14:51
TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplandı.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplandı.

İYİ Parti Edirne Milletvekili Orhan Çakırlar, "Engelliler Haftası ve engellilerin sorunları" hakkındaki gündem dışı konuşmasında, dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 15'inin engelli bireylerden oluştuğunu, dünyada 1 milyar engelli insanın yaşadığını söyledi.

Türkiye'de engelli vatandaşların özellikle ulaşım ve eğitim alanında sorunlarla karşılaştığını dile getiren Çakırlar, "Daha duyarlı ve dikkatli olmalıyız. Engelli olmak bir gün hepimizin karşılaşacağı bir durum olabilir. Her insan bir engelli adayıdır. Engelli vatandaşlarımıza sadece bir hafta değil bütün yaşamları boyunca sahip çıkmamız gerekmektedir." dedi.

AK Parti Mersin Milletvekili Hacı Özkan "Mersin'e yapılan yatırımlar" hakkındaki gündem dışı konuşmasında, Mersin markasına değer katacak çalışmalarını sürdürmeye gayret ettiklerini belirtti.

Mersin'de tüm alanlarda yüzlerce proje yürütüldüğünü anlatan Özkan, 3,2 milyar lira yatırım bedelli 341 projeyi tamamlayarak hemşehrilerinin hizmetine sunduklarını kaydetti.

CHP Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver de "Türkçenin resmi dil olarak kabulünün 745'inci yıl dönümü ve her yıl Karaman'da kutlanan Türk Dil Bayramı ve Yunus Emre'yi anma etkinlikleri" hakkında gündem dışı konuşmasında, milletin en değerli varlığı olan Türkçenin sosyal yapının çimentosu, millet ve devlet varlığının en önemli bütünleştirici unsuru olduğunu ifade etti.

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Süreyya Sadi Bilgiç, Milletvekili, Engelli, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika TBMM Genel Kurulu toplandı - Son Dakika


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