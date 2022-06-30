TBMM Genel Kurulu toplandı - Son Dakika
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TBMM Genel Kurulu toplandı

30.06.2022 14:33
TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı.

TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı.

AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci, Sivas'ta 2 Temmuz 1993'te çıkan olaylar hakkındaki gündem dışı konuşmasında, "Bu acı verici olay hepimizi derinden yaraladı. Acısını halen yaşıyoruz." dedi.

Hedefin Türkiye'nin iç barışı olduğunu belirten Ekinci, "Sinsi odaklar, karanlık senaryolar sahneleyerek tırnağı etten ayırmak istediler. Farklılıklarımızı istismar etmek suretiyle yüzlerce yıllık kardeşliğimizi kanla, gözyaşıyla sınamak istediler." diye konuştu.

Anadolu topraklarının, birlikte yaşama modellerinin en güzel örneğini sergilediğini dile getiren Ekinci, "Sünnisi Alevisi ile bizler birlikte yaşamış, kız almış, kız vermişizdir. Bu birlikteliğimizi çekemeyenler, bunu bozmayı defalarca denediler; Maraş'ta, Çorum'da, Sivas'ta denediler, Gezi olayında, en sonunda 15 Temmuz'da denediler ama başaramadılar, başaramayacaklar." ifadelerini kullandı.

Genel Kurulda, AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, Muğla konusunda, HDP Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer ise Diyarbakır'ın sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşma yaptı.

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Kaynak: AA

Milletvekili, Celal Adan, AK Parti, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika TBMM Genel Kurulu toplandı - Son Dakika

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