Anadolu topraklarının, birlikte yaşama modellerinin en güzel örneğini sergilediğini dile getiren Ekinci, "Sünnisi Alevisi ile bizler birlikte yaşamış, kız almış, kız vermişizdir. Bu birlikteliğimizi çekemeyenler, bunu bozmayı defalarca denediler; Maraş 'ta, Çorum 'da, Sivas'ta denediler, Gezi olayında, en sonunda 15 Temmuz'da denediler ama başaramadılar, başaramayacaklar." ifadelerini kullandı.

Ek gösterge ve öğrenci affı düzenlemesini de içeren teklif TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

Kaynak: AA

Milletvekili, Celal Adan, AK Parti, Politika, Son Dakika

Son Dakika › Politika › TBMM Genel Kurulu toplandı - Son Dakika

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