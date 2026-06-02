TBMM Genel Kurulu Toplantı Yeter Sayısı Bulamadı

02.06.2026 18:48
TBMM Genel Kurulu, toplantı yeter sayısı bulunamadığı için kapandı.

Genel Kurulda, partilerin grup başkanvekillerinin gündeme ilişkin değerlendirmelerinin ardından Yeni Yol Partisinin "ceza ve infaz kanunlarına" ilişkin grup önerisi görüşüldü.

Partisinin grup önerisi üzerine konuşan Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya, Türkiye'de infaz mevzuatının uzun yıllardır yapılan parçalı düzenlemeler nedeniyle sade, anlaşılır ve öngörüde bulunabilirlikten uzaklaştığını ileri sürdü.

İnfaz meselesinin artık bir teknik kanun değişikliği olmaktan çıktığını ve toplumsal adalet duygusuna karşı bir hal aldığını söyleyen Kaya, "Gelin, madem siz de şikayet ediyorsunuz, infaz yasasını hep beraber ele alalım. Binlerce insanın sorunu olan infaz yasasını her gün 'acaba bugün mü, yarın mı? Kanun gelecek mi? Tatilden önce mi olacak, olmayacak mı?' gibi hususlardaki belirsizlikleri gidermek Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin görevidir." diye konuştu.

İYİ Parti Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu, sorunun yalnızca suç değil, "yönetilemeyen infaz sistemi" olduğunu savundu.

Milyonlarca nitelikli dolandırıcılık suçu mağduru ile ehliyet ve sicil affı bekleyenlerin yeni bir düzenleme istediklerini dile getiren Türkoğlu, "Cezada adalet, infazda eşitliği sağlayan, anlaşılır, öngörülebilir ve adil bir sistem mutlaka tesis edilmelidir." dedi.

DEM Parti Hakkari Milletvekili Onur Düşünmez, cezaevlerinin yaşam ve sağlık hakkının, insan onurunun sistematik olarak öğütüldüğü birer tecrit ve işkence merkezine dönüştüğünü ileri sürdü.

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, infaz yasası ile cezaevinde yaşandığını iddia ettiği ihlaller nedeniyle iktidarı eleştirdi.

CHP'li Bülbül, şöyle konuştu:

"Anayasal hak ve özgürlüklerin, ifade özgürlüğünün, hak arama özgürlüğünün, adil yargılama hakkının, toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının, basın özgürlüğünün, örgütlenme özgürlüğünün, teminat ve özgürlüklerin kullanımının fiilen yasaklandığı ve kullanana cezaevi yolunun gösterildiği ülkemizde 11, 12 tane değil, yüzlerce yargı reformu strateji belgesi getirseniz yine boş."

AK Parti Uşak Milletvekili Fahrettin Tuğrul, tutuklu ve hükümlülerin temel haklarını gözeten, eğitim ve iyileştirme faaliyetlerini merkeze alan bir anlayışla hareket ettiklerini söyledi.

İnfaz sisteminde ortaya çıkan farklılıkların ve sistemde çıkan sorunların sürekli değerlendirildiğini belirten Tuğrul, şöyle devam etti:

"Bu değerlendirmeler yapılırken mağdur haklarının korunması, kamu düzeninin muhafazası ve suçla mücadelede caydırıcılık ilkesinin zedelenmemesi temel önceliğimizdir. Amacımız cezasızlık algısına yol açmak değil, hukukun üstünlüğü ilkesinden taviz vermeden suç ile ceza arasındaki dengeyi koruyarak adil ve daha etkin bir infaz sistemini güçlendirmektir."

Genel Kurulda Yeni Yol Partisinin grup önerisinin oylanmasından önce talep üzerine yapılan yoklamada toplantı yeter sayısı bulunamadı.

TBMM Başkanvekili Celal Adan, verilen aranın ardından yapılan yoklamada da toplantı yeter sayısının bulunamaması üzerine birleşimi, yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

Kaynak: AA

Osimhen'in Galatasaray'dan ayrılmasına sebep olacak tek neden duyuruldu
Asensio'ya ülkesinden talip: Görüşmeler başladı
Kılıçdaroğlu'nun afişleri, memleketi Tunceli'de bilboardlara asıldı
Yunanistan, Kerpe Adası'nda su sıkıntısı ihtimaline karşı OHAL ilan etti
ABD: İran, nükleer konuların bazı başlıklarında müzakereye onay verdi
Böyle vahşet görülmedi Odunlukta eşini katletti
