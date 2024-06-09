TBMM Genel Kurulu, TSK personeline ilişkin kanun teklifini görüşmeye devam edecek - Son Dakika
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Politika

TBMM Genel Kurulu, TSK personeline ilişkin kanun teklifini görüşmeye devam edecek

TBMM Genel Kurulu, TSK personeline ilişkin kanun teklifini görüşmeye devam edecek

TBMM Genel Kurulunda, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personeline ilişkin kanun teklifinin görüşmelerine devam edilecek.

09.06.2024 11:12
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TBMM Genel Kurulunda, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personeline ilişkin kanun teklifinin görüşmelerine devam edilecek.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, haftalık çalışmasına 11 Haziran Salı günü başlayacak Genel Kurul, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerini sürdürecek.

Teklife göre, terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olan, bu örgütlere yardım eden, kamu imkan ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanan ya da kullandıran, bu örgütlerin propagandasını yapan uzman erbaşların sözleşmeleri feshedilerek TSK ile ilişiği kesilecek.

Milli Savunma Bakanlığınca yapılacak sınavlarla ilgili her türlü açıklama, başvuru ve sınav sonuçlarının adaylara duyurulması, bakanlığın internet sayfasından yapılacak.

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneğine, şehitlerin anne ve babaları da üye olabilecek.

Sözleşmeli erbaş ve erler, mesai sonrası görev yerlerinden ayrılırken, mesaiye gidiş ve gelişlerinde subay ve astsubay servislerini kullanabilecek.

1999 yılı sonrası sigortası başlayan ve 1 Şubat 2018 yılı sonrası Yüksek Askeri Şura kararı ile kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilen personele, yaş şartı aranmaksızın kadın ve erkek 25 hizmet yılının tamamlaması halinde emekli aylığı bağlanacak.

Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanlıklarında görevli sözleşmeli erbaş ve erlere aylık ücretleri, yapmakta oldukları iş güçlüğü ve iş riski açısından yüzde 5 artırımlı olarak ödenecek.

Komisyon gündemleri

Ayrıca TBMM İhtisas Komisyonları da toplanarak gündem konularını ele alacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bakanlığının çalışmaları hakkında Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunu bilgilendirecek.

TBMM İliç Maden Kazasını Araştırma Komisyonu, akademisyenleri dinlemeye devam edecek. Komisyonda, Gümüşhane Üniversitesi jeoloji, jeofizik ve maden mühendisliği bölümlerinin öğretim üyeleri sunum yapacak.

Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyelerinden Oluşan Karma Komisyon ise Kamu Denetçiliği Kurumunun "2023 Yıllık Raporu"na ilişkin Alt Komisyon Raporu'nu ele alacak.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonuna "hapis cezasının infazının hastalık nedeniyle ertelenmesi" hakkında bilgi verecek.

AK Parti iki teklif sunacak

AK Parti milletvekillerince hazırlanan Öğretmenlik Mesleği ve Milli Eğitim Akademisi Kanunu Teklifi ile yargı alanında düzenlemeler içeren, kamuoyunda "9. Yargı Paketi" olarak bilinen teklifin Meclis Başkanlığına sunulması bekleniyor.

Salı ve çarşamba günleri Mecliste grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak.

Kaynak: AA

Tbmm Genel Kurulu, TSK, İnsan Hakları, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika TBMM Genel Kurulu, TSK personeline ilişkin kanun teklifini görüşmeye devam edecek - Son Dakika

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