TBMM Genel Kurulu Yeter Sayı Bulamadı

02.06.2026 21:26
TBMM, toplantı yeter sayısı bulunamadığı için birleşimi kapattı. Yarın toplanacak.

TBMM Genel Kurulu, yapılan yoklamalarda toplantı yeter sayısının bulunamaması üzerine kapandı.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı. Genel Kurul'da, siyasi partilerin grup başkanvekillerinin gündeme ilişkin değerlendirmelerinin ardından Yeni Yol Partisi'nin 'ceza ve infaz kanunlarına' ilişkin grup önerisi ele alındı. Öneri üzerine söz alan Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya, Türkiye'deki infaz mevzuatının yapılan parçalı düzenlemeler nedeniyle sade ve anlaşılır olmaktan çıktığını belirterek, "Gelin, madem siz de şikayet ediyorsunuz, infaz yasasını hep beraber ele alalım. Binlerce insanın sorunu olan infaz yasasını her gün 'acaba bugün mü, yarın mı? Kanun gelecek mi? Tatilden önce mi olacak, olmayacak mı?' gibi hususlardaki belirsizlikleri gidermek Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin görevidir" dedi.

'YÜZLERCE YARGI REFORMU GETİRSENİZ YİNE BOŞ'

İnfaz yasası ve cezaevlerinde bazı ihlaller yaşandığını savunan CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, "Anayasal hak ve özgürlüklerin, ifade özgürlüğünün, hak arama özgürlüğünün, adil yargılama hakkının, toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının, basın özgürlüğünün, örgütlenme özgürlüğünün, teminat ve özgürlüklerin kullanımının fiilen yasaklandığı ve kullanana cezaevi yolunun gösterildiği ülkemizde 11, 12 tane değil, yüzlerce yargı reformu strateji belgesi getirseniz yine boş" ifadelerini kullandı.

'AMACIMIZ CEZASIZLIK ALGISINA YOL AÇMAK DEĞİL'

Eleştirilere yanıt veren AK Parti Uşak Milletvekili Fahrettin Tuğrul ise tutuklu ve hükümlülerin temel haklarını gözeten, eğitim ve iyileştirme faaliyetlerini merkeze alan bir anlayışla hareket ettiklerini kaydetti. Tuğrul, "Bu değerlendirmeler yapılırken mağdur haklarının korunması, kamu düzeninin muhafazası ve suçla mücadelede caydırıcılık ilkesinin zedelenmemesi temel önceliğimizdir. Amacımız cezasızlık algısına yol açmak değil, hukukun üstünlüğü ilkesinden taviz vermeden suç ile ceza arasındaki dengeyi koruyarak adil ve daha etkin bir infaz sistemini güçlendirmektir" diye konuştu.

YETER SAYI BULUNAMADI, BİRLEŞİM KAPANDI

Konuşmaların ardından, Yeni Yol Partisi'nin grup önerisinin oylanmasından önce muhalefetin talebi üzerine yoklama yapıldı. Yapılan ilk yoklamada toplantı yeter sayısı bulunamadı.

TBMM Başkanvekili Celal Adan, verilen aranın ardından gerçekleştirilen ikinci yoklamada da çoğunluğun sağlanamaması üzerine birleşimi, yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

Kaynak: DHA

