TBMM Genel Kurulu, toplantı yeter sayısı bulunamadığı için kapandı.

Genel Kurulda, Yeni Yol Partisinin "Sermaye piyasaları", İYİ Partinin "Yatırım fonları", CHP'nin "Ders ücreti karşılığında görev yapan öğretmenler", DEM Partinin "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" ve Yeni Partinin "Sermaye piyasaları ve yatırım fonları" hakkındaki grup önerileri ayrı ayrı görüşüldü.

Partisinin grup önerisi üzerinde söz alan Yeni Parti Kocaeli Milletvekili Nail Çiler, kamuoyuna yansıyan verilere göre sermaye piyasalarında gerçekleştirilen manipülatif işlemlerden yaklaşık 406 bin yatırımcının etkilendiğini anlattı.

Ortada bir usulsüzlük varsa bunun üzerini örtenin de en az yapan kadar sorgulanması gerektiğini söyleyen Çiler, "İsteğimiz açık ve net, fonların bütün işlemleri açıklansın, bağımsız denetim yapılsın, kamu zararı varsa ortaya çıkarılsın ve sorumlular hukuk önünde hesap versin. Bu para birilerinin değil, 86 milyonun parasıdır." dedi.

Yeni Yol Partisi Adana Milletvekili Sadullah Kısacık, Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun kapsamında yapılan ödemelerin yetersiz kaldığını savundu.

Kısacık, "14 Eylül'den bu yana 71 gün geçti. 14 Eylül tarihinde fonda 10 milyon lira parası olan bir yatırımcının bugün itibarıyla 593 bin liralık getirisi vardı. Peki bu yatırımcı ara ödeme ne aldı, en fazla 500 bin lira. Yahu siz şu anda yatırımcıların getirisini bile ödemiyorsunuz." diye konuştu.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Buğra Kavuncu, Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturmaları kapsamında tutuklanan eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya'nın "konutu terk etmeme" ve "yurt dışına çıkmama" şeklindeki adli kontrol tedbiriyle tahliye edilmesini değerlendirdi.

Hukukta tutuksuz yargılanma hakkının da bulunduğunu aktaran Kavuncu, "İnsanlar tabii ki tutuksuz yargılansın ama siz, sizin gibi düşünmeyenlere, cezaevlerindeki birçok insana bambaşka bir muamele yaparsanız, işte bugün cezaevinden çıkarılan kişiyle ilgili sadece biz değil, bütün Türkiye ayağa kalkar." ifadesini kullandı.

CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, Fatma Betül Sayan Kaya'nın hangi gerekçeyle tahliye edildiğini sorarak, bunun hukuki gerekçesinin derhal açıklanmasını istedi.

Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun kapsamında yapılan ödemelere değinen Öztürkmen, "Bir de bu ödemelerin hangi kaynaktan yapıldığı meselesi var. 21 Kasım günü yapılan açıklamada 444 bin yatırımcıya yaklaşık 161 milyar lira ödeme yapıldığı duyuruldu. Bugüne kadar yapılan gönüllü iadelerin oranı ise 41 milyar lira. Peki devletin kasasından para çıkmadıysa bu 120 milyar lira nereden geldi? Eğer el konulan varlıklardan geldiyse bunlar hangi şirketlerin varlıklarıdır, toplamları ne kadardır ve hangi hesapta biriktirilmiştir?" sorularını yöneltti.

DEM Parti Bitlis Milletvekili Hüseyin Olan, sermaye piyasalarında gerçekleştirilen manipülatif işlemlerin, "Cumhuriyet tarihinin en büyük vurgunu olarak kayıtlara geçtiğini" söyledi.

Fatma Betül Sayan Kaya'nın tahliye edilmesine değinen Olan, "Adalet Bakanı Akın Gürlek, 'fon soruşturmasında organize bir piyasa dolandırıcılığı var' dedikten 21 gün sonra bugün, organize soygunu yapanların başında gelen Fatma Betül Sayan'ı 19 gün aradan sonra tahliye ettiler. O zaman tahliyenin arkasında bildiğimiz listenin açıklanmasını istemeyen organize bir yapı, organize bir pazarlık vardır." değerlendirmesinde bulundu.

"Güçlü, bağımsız ve bütüncül bir denetim yapısı oluşturacağız"

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, sermaye piyasalarında yaşanan gelişmeler değerlendirilirken yatırımcıların mağduriyetinin, denetim sisteminin işleyişinin ve sorumlulukların belirlenmesinin birlikte ele alınması gerektiğini söyledi.

Önergede, önceden bilinen risklere neden erken müdahale edilmediğinin sorulduğunu aktaran Yüksel, olağan dışı fiyat hareketlerinin gözlemlenmesiyle mevzuata aykırı işlemlerin tespitinin birbirinden farklı olduğunu ifade etti.

Yüksel, olağan dışı hareketlerin incelemeyi gerektirebileceğini ancak tek başına piyasa dolandırıcılığının veya fon varlıklarının kötüye kullanıldığının kesin kanıtı sayılamayacağını belirtti.

Koruyucu tedbirlerin alınması için ceza soruşturmasının sonuçlanmasının beklenmesinin gerekmediğini kaydeden Yüksel, asıl değerlendirilmesi gerekenin risk göstergelerinin ne zaman ortaya çıktığı, hangi kurumlara ulaştığı ve hangi tedbirlerin ne zaman alındığı olduğunu bildirdi.

Yüksel, "Nitekim Hazine ve Maliye Bakanlığının teftiş birimleri ile Devlet Denetleme Kurulu incelemelerini, savcılıklar ise soruşturmaları sürdürmektedir." dedi.

Tasfiye kararlarının, yaşanan gelişmeler karşısında kapsamlı bir müdahale olduğunu bildiren Yüksel, fon işlemlerinin durdurulmasının yeni riskleri sınırlandırırken yatırımcıların likiditeye erişimini de etkilediğini söyledi.

Yüksel, benzer sorunların yaşanmaması için gerekli hukuki adımları atmaya devam ettiklerini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Burada güçlü, bağımsız ve bütüncül bir denetim yapısı oluşturacağız. Grup yönetimimizin de sermaye piyasalarında şeffaflığı ve denetimi güçlendirecek, müeyyide ve cezaları daha caydırıcı hale getirecek kanun çalışmalarında önemli aşama kaydettiğini belirtmek istiyorum. Sonuç olarak, yatırımcı mağduriyetlerinin giderilmesi ile varsa ihmal ve kusurların belirlenmesi birbirinin alternatifi değildir. Her iki süreç de somut bilgi ve belgelere dayanmalı, idari ve adli sorumluluklar kendi hukuki usulleri içerisinde değerlendirilmelidir. Burada sermaye piyasalarına güvenin korunması hem etkin gözetimi hem de hesap verebilirliği gerektirmektedir."

Görüşmelerin ardından yapılan oylamada Yeni Yol Partisinin, İYİ Partinin, CHP'nin ve DEM Partinin grup önerileri kabul edilmedi.

Yeni Partinin grup önerisinin oylamasından önce talep üzerine yapılan yoklamada toplantı yeter sayısı bulunamadı. Verilen aranın ardından yapılan ikinci yoklamada da toplantı yeter sayısı bulunamaması üzerine TBMM Başkanvekili Pervin Buldan, birleşimi yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.