TBMM Genel Kurulu Yeter Sayı İçin Toplanamadı

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, toplantı yeter sayısı bulunamadığı için kapandı.

BMM Genel Kurulu, doğum izni ve sosyal medyaya 15 yaş düzenlemesini de içeren, 'Sosyal Hizmet Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl başkanlığında toplandı. Meclis Başkanvekili Bingöl, birleşimi açtı ve toplantı yeter sayısı için oylama açtı. Toplantı yeter sayısının bulunamaması üzerine Bingöl, birleşime 20 dakika ara verdi. Aranın ardından Genel Kurul yeniden toplandı. İkinci yoklamada da toplantı yeter sayısı bulunamaması üzerine Bingöl, birleşimi 19 Nisan Salı günü toplanmak üzere kapattı.