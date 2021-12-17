TBMM Genel Kurulunda, 2020 yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi görüşülüyor - Son Dakika

Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, "Vergi sistemimizi belli bir kesimin lehine değil toplumun tüm kesimlerinin ihtiyaçlarına göre planlıyor ve uyguluyoruz." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, 2020 yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin maddelerinin görüşmeleri devam ediyor.

Genel Kurulda milletvekillerinin sorularını cevaplayan Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, vergi politikalarında çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi aldıklarını, vergi tabanını genişletmek ve vergi adaletini güçlendirmek amacıyla çok önemli düzenlemeler yaptıklarını söyledi.

Bu kapsamda yüzde 20 olan kurumlar vergisi oranını 2021 yılı için yüzde 25'e, 2022 yılı için yüzde 23'e yükselttiklerini belirten Nebati, şöyle devam etti:

"Gelir vergisi tarifesine 2020 yılında verilen beyanlardan itibaren yüzde 40 oranında yeni bir dilim ilave ettik. Eğitim, sağlık, giyim ve gıdada önemli KDV oranı indirimleri yaptık. Basit usulde vergilendirilen yaklaşık 835 bin esnafımızın kazançlarını 2022 yılından itibaren gelir vergisinden istisna ettik. Yeni iş kuran gençlerimize gelir vergisinde 75 bin lira kazanç istisnası sağladık, asgari ücreti gelir vergisinden ve damga vergisinden istisna ediyoruz. Bahsettiğim örneklerden de görüldüğü üzere, vergi sistemimizi belli bir kesimin lehine değil toplumun tüm kesimlerinin ihtiyaçlarına göre planlıyor ve uyguluyoruz."

TÜİK verilerine göre mevsim etkilerinden arındırılmış 2021 yılı ekim ayı işsizlik oranının, önceki yılın aynı dönemine göre 2,1 puan azalışla yüzde 10,7 seviyesine gerilediğini söyleyen Nebati, işsiz sayısında da 384 bin kişilik azalış olduğuna dikkati çekti.

Nebati, "İşsizlik verilerinin iş gücüne katılma ve istihdam verilerinden ayrı değerlendirilmemesi gerekir. İstihdam oranı ve iş gücüne katılma oranında bu yıl önemli kazanımlar elde edilmiş ve pandemi dönemindeki kayıplar telafi edilmiştir. 2002 yılında 23,8 milyon olan iş gücümüz, yüzde 29,8 artarak 2020 yılında 30,9 milyon kişiye ulaşmıştır ve 2021 yılı ekim ayında ise bu rakam 33,8 milyon olmuştur. 2002'de 21,4 milyon olan istihdamdakilerin sayısı yüzde 25,2 oranında artış göstererek 2020 yılında 26,8 milyon olmuştur. 2021 yılı ekim ayında ise bu rakam 30,2 milyona ulaşmıştır." diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında 47 farklı alan altında 105 farklı dalda, çıraklık programında 33 farklı alan altında 181 farklı dalda eğitim yapıldığını anlatan Nebati, eğitim programlarını güncelleme çalışmalarını sektör temsilcileriyle birlikte gerçekleştirerek, güncel ihtiyaçlara cevap vermek üzere yeni alan ve dallar açtıklarını söyledi.