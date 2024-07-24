TBMM Genel Kurulunda AK Parti ile DEM Parti Milletvekilleri Arasında Gerginlik Yaşandı - Son Dakika
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Politika

TBMM Genel Kurulunda AK Parti ile DEM Parti Milletvekilleri Arasında Gerginlik Yaşandı

TBMM Genel Kurulunda muhalefet partilerinin grup önerilerinin görüşülmesi sırasında AK Parti ile DEM Parti milletvekilleri arasında gerginlik yaşandı. İYİ Partinin 'vergi dilimleri' hakkındaki grup önerisi üzerinde konuşan DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan, TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerinin gerçeği yansıtmadığını savundu. AK Parti milletvekilleri Bozan'ın sözlerine sert tepki göstererek kürsüye yürüdü. Yaşanan arbede sırasında Bozan yere düştü ve CHP'li bazı milletvekilleri araya girerek olayı yatıştırmaya çalıştı. Bozan daha sonra Genel Kurul salonundan çıkarılarak muhalefet kulisine götürüldü.

24.07.2024 19:19
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TBMM Genel Kurulunda muhalefet partilerinin grup önerilerinin görüşülmesi sırasında AK Parti ile DEM Parti milletvekilleri arasında gerginlik yaşandı.

Genel Kurulda İYİ Partinin "vergi dilimleri" hakkındaki grup önerisi üzerinde partisi adına söz alan DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan, TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerinin gerçeği yansıtmadığını savundu. Bozan'ın TÜİK ve AK Parti'ye yönelik sözlerine AK Parti milletvekilleri sert tepki gösterdi ve kürsüye yürüdü.

Bu sırada TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, birleşime ara verdi. Gerginlik arada da devam etti. Yaşanan arbede sırasında Bozan'ın yere düştüğü görülürken CHP'li bazı milletvekilleri araya girerek milletvekillerini ayırmaya çalıştı. Bozan daha sonra Genel Kurul salonundan çıkarılarak muhalefet kulisine götürüldü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika TBMM Genel Kurulunda AK Parti ile DEM Parti Milletvekilleri Arasında Gerginlik Yaşandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: TBMM Genel Kurulunda AK Parti ile DEM Parti Milletvekilleri Arasında Gerginlik Yaşandı - Son Dakika
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