TBMM Genel Kurulunda Atatürk için saygı duruşu - Son Dakika

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) Atatürk'ün 83. ölüm dönümü nedeniyle saygı duruşunda bulunuldu.

TBMM Başkanvekili Haydar Akar, Genel Kurulu açtığında milletvekillerini saygı duruşuna davet etti. Bütün milletvekilleri iki dakika boyunca saygı duruşunda bulundular. TBMM Başkanvekili Haydar Akar, Gazi Meclisin ilk başkanı, ilk cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 83. ölüm yıl dönümü olduğunu hatırlatarak, "Milletlerin tarihinde önemli günleri ve dünyaya damgasını vurmuş önemli şahsiyetleri vardır. İşte gerçekten milletimizi ve kültürümüzü inancıyla, kendi medeniyetiyle, yaşantısıyla, geçmişiyle birlikte dünyaya tanıtan Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, adalet sisteminde, eğitimde, devlet yapısında, sanat ve kültür alanlarında yapmış olduğu devrimlerle çağdaş ve laik bir devletin temellerini en güçlü şekilde atmıştır. Bundan dolayıdır ki Büyük Atatürk bağımsızlık kahramanı ve kurtarıcı olmasının yanı sıra, bir ulusun yeniden var oluşunu sağlayan ve yeni bir devleti kuran kurucu önder Atatürk, ülkesi ve milleti için gerçekleştirdiği devrimlerle dünyayı derinden etkilemiş, ulusumuza mal olduğu kadar dünyaya, insanlığa da mal olmuştur. O ölümüne kadar yaşamının her evresinde hep geleceği düşünerek ileriye bakmış, geçmişe takılıp kalmadan geleceği kurtaracağını bilerek, gelecek ile ilgili planlar yaparak, kararlar almıştır. Türk ulusunun kurtarıcısı, çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, eşsiz devlet adamı, büyük devrimci Atatürk sonsuza kadar gönlümüzde yaşayacak, ilke ve devrimleri ülkemizin geleceğine yön vermeyi sürdürecektir" ifadelerini kullandı. - ANKARA