TBMM Genel Kurulunda CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Saadet Partisinin grup önerileri kabul edilmedi - Son Dakika
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Politika

TBMM Genel Kurulunda CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Saadet Partisinin grup önerileri kabul edilmedi

TBMM Genel Kurulunda CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Saadet Partisinin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi. Saadet Partisi ve CHP'nin vergi, İYİ Parti'nin konut aidat fiyatları ve DEM Parti'nin siyasi yargılamalar hakkındaki grup önerileri ayrı ayrı görüşüldü. Önerilerde büyük şirketlerin vergi ödememesi, yandaş firmalara ayrıcalıklar tanınması ve vergi adaletsizliği eleştirildi.

28.07.2024 18:41
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TBMM Genel Kurulunda CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Saadet Partisinin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda Saadet Partisi ile CHP'nin "vergi", İYİ Parti'nin "konut aidat fiyatları" ve DEM Parti'nin "siyasi yargılamalar" hakkındaki grup önerileri ayrı ayrı görüşüldü.

Partisinin grup önerisi üzerinde söz alan Saadet Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, büyük şirketlerin vergi ödememesinin ekonomik krize etkilerinin araştırılması gerektiğin söyledi.

Birçok büyük şirkete vergi indirimleri yapıldığını; en fazla kamu ihalesi alan bazı firmaların vergi levhalarında "matrahsız" yazarak yükümlülükten kaçındığını öne süren Ün, "Esnafın başına jandarma dikmeyi planlayan akıl, patronların kapısından bile geçmiyor. Çocuklarınızı taşıyan servisten vergiyi alıyor ama deve yüküyle kazanan taşıma şirketlerine istisnalar, ötelemeler, kıyaklar, matrahsızlıkla ödüllendirmeler gırla gidiyor. Bu firmalara milyarlar ödeniyor ama tek kuruş vergi ödedikleri yok. Hal böyleyse bu sistem iflas etti demektir." ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Manisa Milletvekili Şenol Sunat, vatandaşın cebinden çıkan her kuruşun hesabı sorulurken yandaş firmalara tanınan ayrıcalıklarla devletin kasasının boşaltıldığını öne sürerek, "Bu araştırma önergesi sadece bir vergi meselesi değil, aynı zamanda bir adalet ve ahlak meselesidir. Bu önergeye 'ret' oyu vermek, bu adaletsiz düzene onay vermek demektir." dedi.

DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Cengiz Çandar, son 10 yılda 7 milyar 506 milyon lira vergi borcunun sıfırlandığını iddia ederek, "2002-2023 yılları arasındaki AKP iktidarı döneminde 14 vergi affı kanunu çıktı ve böylece büyük şirketlerden, mega şirketlerden vergiler silindi. Hangi şirketlerin vergi ödemediğini, vergi muafiyetinden yararlandığını ortaya çıkarmak bu Meclisin hem namusu hem de görevidir. Bu yapılmadan vergi adaletinden söz edilemez." diye konuştu.

CHP İzmir Milletvekili Rıfat Turuntay Nalbantoğlu, Saadet Partisinin grup önerisini desteklediklerini söyledi.

"Bugün yaşadığımız sorunların en önemlisi adaletsizliktir; halk diliyle söyleyecek olursak, nimet ve külfet dengesizliğidir." ifadesini kullanan Nalbantoğlu, şöyle konuştu:

"Bu adaletsizlik ve dengesizlik 22 yıllık AKP hükümetleri döneminde daha da hızlanmış, aradaki fark uçurum boyutuna ulaşmıştır. Verginin asıl yükünü emekçiler, işçiler, ücretli çalışanlar çekerken, kamunun üzerinden aldığı ihalelerle varlığını sürdüren ve hatta en büyük şirketler sıralamasında hep en üst sırada yer alan ama hiç vergi vermemesi ya da cüzi oranlarda vergi ödemeleri, ciddi bir adaletsizliktir, haksızlıktır, utanmazlıktır. Eğer bu şirketler ekonomik ölçeklerde vergilerini ödemiş olsalar, inanın, Türkiye'de gelir adaletsizliği, yoksulluk bu seviyelere ulaşmaz."

"Önceliğimiz, kalıcı refahı sağlayarak vatandaşlara daha güzel bir hayat sunmak"

AK Parti Sakarya Milletvekili Ertuğrul Kocacık, iktidara geldikleri 2002'den itibaren her zaman ekonomik istikrarı sağlamak ve vatandaşların vergi yükünü hafifletmek amacıyla düzenlemeler yaptıklarını söyledi.

Önceliklerinin, kalıcı refahı sağlayarak vatandaşlara daha güzel bir hayat sunmak olduğunu vurgulayan Kocacık, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yapısal reformlarla destekleyerek uyguladığımız sıkı para ve maliye politikası neticesinde dünya genelinde etkisinin şiddetli şekilde hissedildiği enflasyon sorununu da en az hasarla atlatmayı öngörüyoruz. Orta vadeli programda vergide adaletin güçlendirilmesi ve doğrudan vergi paylarının artırılması noktasında kararlı bir duruş sergilendi. Bu noktada atılan adımlar neticesinde az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınmasını hedefleyerek kayıt dışılıkla mücadeleye katkı sağlayacak olan vergi paketimizi dün gece Gazi Meclisimizde kabul ettik. Vergide etkinliğin sağlanması ve adaletin güçlendirilmesini sağlayacak bu pakette vergi cezaları artırılacak, bazı istisna ve indirimler kalkacak; bu şekilde, kayıt dışı ekonomiyle mücadelemiz kararlılıkla sürdürülecektir. Bu paket son günlerde kamuoyunda dile getirilen eleştirilere de kritik bir düzenlemeyle yanıt vermektedir."

Kocacık, Vergi Usul Kanunu'na göre, vergi mahremiyeti nedeniyle iddialara konu olan mükellefler hakkında ilgili makamlarca detaylı bilgi paylaşımının mümkün olmadığını kaydetti.

Görüşmelerin ardından yapılan oylamalarda CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Saadet Partisinin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemeler içeren Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika TBMM Genel Kurulunda CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Saadet Partisinin grup önerileri kabul edilmedi - Son Dakika

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SON DAKİKA: TBMM Genel Kurulunda CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Saadet Partisinin grup önerileri kabul edilmedi - Son Dakika
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