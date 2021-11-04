TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Parti'nin gündeme ilişkin önerileri reddedildi - Son Dakika

TBMM Genel Kurulunda, CHP, HDP ve İYİ Parti'nin araştırma önergelerinin bugün görüşülmesi önerileri kabul edilmedi.

TBMM Genel Kurulunda, gündem dışı konuşmaların ardından grupların gündeme ilişkin önerileri ele alındı.

İYİ Parti'nin "Motorlu taşıt satışında uygulanan yüksek vergiler", HDP'nin "Milletvekillerinin tutuklanması ve dokunulmazlıklarının kaldırılması" ve CHP'nin "Yolsuzluk ile ilgili araştırma komisyonu kurulmasına" ilişkin önergelerinin ön görüşmelerinin bugün yapılmasına dair öneriler kabul edilmedi.

Daha sonra Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi!nin görüşmelerine geçildi.

Teklifin görüşmeleri 13. Madde üzerinden devam ediyor.