TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Parti'nin grup önerileri kabul edilmedi - Son Dakika

TBMM Genel Kurulunda, CHP, HDP ve İYİ Parti'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda, gündem dışı konuşmaların ve grup başkanvekillerinin yerlerinden söz almasının ardından, partilerin gündeme ilişkin önerilerine geçildi.

CHP'nin "Çatalca ve Silivri ilçelerindeki köylülerin sorunları"; İYİ Parti'nin "Cemal Kaşıkçı davası" ve HDP'nin "göçmenler" ile ilgili verdikleri araştırma önergelerinin ön görüşmelerinin bugün yapılmasına dair önergeler kabul edilmedi.

Grup önerilerinin ardından, kadına ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesine ilişkin düzenlemeleri içeren Türk Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.