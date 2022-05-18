TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Parti'nin grup önerileri kabul edilmedi

TBMM Genel Kurulunda, CHP, HDP ve İYİ Parti'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda, gündem dışı konuşmalar ve grup başkanvekillerinin yerlerinden söz almasının ardından partilerin gündeme ilişkin önerilerine geçildi.

Partisinin "SADAT" hakkındaki grup önerisi üzerinde söz alan CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, SADAT'ın, birçok şirket veya kurumun güvenlik görevlisi istihdamına imkan tanıyan Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun'a göre kurulan bir şirket olduğunu anlattı.

SADAT'ın internet sitesinde yer alan ifadelerin aksine, bu kanunda "uluslararası harp stratejilerinin öğretilmesine" ilişkin bir madde bulunmadığını söyleyen Tezcan, "İç güvenlikte özel güvenlik hizmeti vermenin, uluslararası savunma hizmetiyle ne alakası var?" sorusunu yöneltti.

Tezcan, SADAT'ın internet sitesinde "gayri nizami harp kursu düzenlediğini" ilan ettiğini aktararak, şu sözleri sarf etti:

"Sitesinde, 'katılanlara psikolojik harp yeteneği, sabotaj, baskın, pusu, tahrip, suikast, kurtarma ve kaçırma, tedhiş, yani terör, yeteneklerini kazandıracağım' diyor. Sayın Erdoğan 'Benimle ilgisi yok.' diyor. El insaf, bu fotoğrafı herkes gördü. Bu masanın başında Sayın Cumhurbaşkanı, İstihbaratın en üst düzeyi var, MİT Başkanı var, onun yanında da SADAT'ın kurucusu var. Allah muhafaza Sayın Erdoğan, ilişkin olmayan kişinin masadaki yeri buysa, ilişkin olanın masadaki yeri ne olacak? Bu danışmanındı. Buna neyi danıştın? 'Sabotaj nasıl yapılır?', 'Pusu nasıl kurulur?', 'Bomba nasıl atılır?', 'Terör nasıl işlenir?' diye mi danıştın, neyi danıştın devletin en tepesinde."

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, kuruluş amacına bakıldığında SADAT'ın, Türkiye'nin egemenliğine açıkça kast ettiğini savundu. Şirketin bu amacının kamu kaynaklarıyla desteklendiğini ileri süren Ataş, Türkiye Cumhuriyeti'ndeki anayasal düzeni ortadan kaldırmaya yönelik girişimlerin suç olduğunu ve bu suçu işleyenlere karşı gerekenin derhal yapılması gerektiğini söyledi.

AK Parti'nin, SADAT'ı masum bir kuruluş gibi göstermeye çalıştığını söyleyen Ataş, "Türkiye'de hiçbir kuruluş, dernek adı altında, gayri nizami harp, suikast ve sabotaj gibi konularda kişi ve grupları eğitemez. SADAT, kamu kaynaklarını ve iktidarın gücünü kullanarak kanun dışı yapılanmaktadır. Bu yapılanmaya dur denilmeli, Türkiye asla paramiliter kuruluşlara, kurumlara teslim edilmemelidir." ifadelerini kullandı.

HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül, kürsüden gösterdiği kitapların, SADAT hakkında bilgiler içerdiğini belirterek, "SADAT, bir paramiliter bir yaklaşımdır, bir terör örgütüdür. Terör örgütü ile aranıza mesafe koymanın zamanıdır." dedi.

"Bu firmaya özel bir anlam yüklemek, çok da doğru değildir"

AK Parti Osmaniye Milletvekili İsmail Kaya, HDP'li Bülbül'ün sözlerine, "PKK bir terör örgütüdür ve bu terör örgütü ile arasına kimin mesafe koyması gerektiğini aziz milletimiz çok iyi biliyor." yanıtını verdi.

Milli teknoloji, güçlü ve bağımsız savunma sanayinin ülkeler için büyük önem taşıdığına işaret eden Kaya, savunma sanayi alanındaki hamlelerin öneminin bu süreçte bir kez daha net şekilde görüldüğünü vurguladı. Kaya, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte Savunma Sanayi Başkanlığımız birçok firmayla çalışmaktadır, SADAT da bu firmalardan bir tanesidir. Bu firmaya özel bir anlam yüklemek, çok da doğru değildir." dedi.

Kaya, AK Parti hükümetlerinin savunma sanayinin daha güçlü hale getirilmesi için var gücüyle çalıştığını dile getirerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde savunma sanayinde yerli ve milli proje sayısının 20 yılda 62'den 750'ye ulaştığını, yerlilik oranının ise yüzde 20'lerden yüzde 80'lere dayandığını kaydetti.

Milli teknolojiye verilen önceliğin, Türkiye'nin bölgesindeki caydırıcılığını artırdığına dikkati çeken Kaya, "Karabağ Zaferi'nde büyük rol oynayan Bayraktar SİHA'ları için 'Erdoğan'ın katil dronu' manşeti atan Avrupa basını, aynı SİHA'ların Ukrayna'da kullanılması hakkında 'Umudun silahı' başlığını attı. Bu gelişmeler, dünya arenasında Türkiye'nin savunma sanayi alanında ve diplomaside çözümün merkezi konumunda olduğunu gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Görüşmelerin ardından yapılan oylamada CHP'nin önerisi kabul edilmedi.

İYİ Parti'nin "gençlerin sorunları", HDP'nin "asgari ücret" konusundaki önergelerinin ön görüşmelerinin bugün yapılması önerileri de kabul edilmedi.

Genel Kurulda, Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 655 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.