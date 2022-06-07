İYİ Parti'nin "akaryakıt fiyatları", HDP'nin "Gezi olayları" ve CHP'nin "fındık üreticilerinin sorunları" ile ilgili verdiği araştırma önergelerinin ön görüşmelerinin bugün yapılmasına dair önerileri kabul edilmedi.

Zafer Partisi'ne en çok hangi partiden oy gidiyor? Son anketten ters köşe eden sonuç

Kaynak: AA

Halkların Demokratik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti, Politika, Son Dakika

Son Dakika › Politika › TBMM Genel Kurulunda, CHP, HDP ve İYİ Parti'nin grup önerileri kabul edilmedi - Son Dakika

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