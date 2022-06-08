İYİ Parti'nin "gül üretimi ve üreticileri", HDP'nin "TÜİK'in Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması" ve CHP'nin "BTK'nin internet servis sağlayıcılarından talep ettiği abone bilgileri" ile ilgili verdiği araştırma önergelerinin ön görüşmelerinin bugün yapılmasına dair önerileri kabul edilmedi.

Kaynak: AA

Halkların Demokratik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti, Politika, Son Dakika

Son Dakika › Politika › TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Parti'nin grup önerileri kabul edilmedi - Son Dakika

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