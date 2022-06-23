TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Partinin grup önerileri kabul edilmedi - Son Dakika
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TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Partinin grup önerileri kabul edilmedi

23.06.2022 17:02
TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Partinin grup önerileri kabul edilmedi

TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Parti'nin grup önerileri kabul edilmedi.

TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Parti'nin grup önerileri kabul edilmedi.

TBMM Genel Kurulunda İYİ Parti'nin "Devlet kurumları", HDP ve CHP'nin "Orman yangınlarına" ilişkin grup önerileri ayrı ayrı görüşüldü.

Partisinin grup önerisi üzerine söz alan İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, devletin kurumlarıyla görünür olduğunu vurgulayarak, "Bütün kurumlarıyla devlet, Türk milletinin varlığının yarınlara taşıyabileceği ne varsa kıymetlendiren, bunları geliştirebilen, güçlendirebilen, iradesinin de görünebilme imkanını bulabildiği cihazın ismidir." dedi.

"Türk milleti fakirse devletin kurumları niçin itibarlıdır?" sorusunu soran Ağıralioğlu, "Türk milleti geçim zorluğu çekiyorsa devletin kurumları niçin başarılıdır? Türk devleti, kurumlarıyla Türk milletinin varlığına nezaret edecek olan aklı, istihdam politikasını, üretim kapasitesini, liyakatli istihdam edebilme organizasyonunu, muhasebe edebilmeyi, doğru ile yanlışı tefrik edebilme kabiliyetini göstermek zorundadır." diye konuştu.

AK Parti Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, Türkiye Cumhuriyeti'nin köklü ve güçlü bir devlet olduğunu, devletin bütün kurumlarının güçlenmesi, hizmet ağının daha sağlıklı hale gelmesi için büyük mücadele verdiklerini belirtti.

Partisinin grup önerisi üzerine konuşan HDP Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul ise ormanların korunmasının anayasal güvence altında olduğunu dile getirdi. Ekosistemin korunması açısından ormanların çok büyük bir öneme sahip olduğuna dikkati çeken Toğrul, küresel iklim krizi ve orman alanlarının niteliklerinin değişmesi gibi birçok nedenle Türkiye'deki orman varlıklarının her geçen gün azaldığını söyledi. Toğrul, orman yangınlarına karşı kiralanan uçakların yeterli olmadığını, yangınlara karşı gerekli önlemlerin alınmadığını, hükümetin algı operasyonu yaptığını iddia etti.

CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin de partisinin grup önerisi üzerinde yaptığı konuşmada geçen yıl yaşanan yangınlar daha hafızalarda silinmemişken bu yıl da yangınların başladığını belirtti.

Girgin, küresel ısınmaya bağlı olarak Akdeniz havzasında yangınların artacağı, bunun için yerinde önlemlerin alınmasına ilişkin uyarılar yaptıklarını ancak hükümetin bu uyarılarını dikkate almadığını ileri sürdü.

Genel Kurulda İYİ Parti, HDP ve CHP'nin grup önerileri kabul edilmedi.

Görüşmelerin ardından, Hakimler ve Savcılar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmelerine geçildi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Politika TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Partinin grup önerileri kabul edilmedi - Son Dakika

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SON DAKİKA: TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Partinin grup önerileri kabul edilmedi - Son Dakika
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