TBMM Genel Kurulunda "Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasındaki üçlü memoranduma" ilişkin tartışma

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik süreçleri hakkında üç ülkenin liderlerinin huzurunda imzalanan üçlü memoranduma ilişkin "Aylar boyunca süren bir diplomasi trafiği sonucu olarak Türkiye'nin talep ettiği, istediği bütün konular bu memorandumda dile getirilmiş ve bu anlamda Türkiye'nin isteklerinin tamamı İsveç ve Finlandiya tarafından kabul edilmiştir." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Bağlı Cetvellerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin maddeleri üzerinde görüşmeler sürüyor.

İYİ Parti Erzurum Milletvekili Muhammet Naci Cinisli, Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasında üçlü memorandumu eleştirirken, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti milletvekilini geçin bir vatandaşı olarak gururum incindi, bu kadar kolay olmamalıydı. Her seferinde Türkiye'nin sözünün değerini bu kadar küçültmeyin lütfen; ayıptır, günahtır, yazıktır." sözlerini sarf etti.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Cinisli'nin sözlerini yanıtlarken, üç ülkenin liderlerinin huzurunda imzalanan üçlü memoranduma değindi. Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Böyle milli bir konunun alelusul dile getirilmesini doğru bulmadığımı ifade etmek isterim. 10 maddelik metni ben de okudum. 10 maddelik metnin altında İsveç, Türkiye ve Finlandiya dışişleri bakanlarının imzasıyla 3 ülkenin ortak bildirisi bir memorandum olarak imzalanmıştır. Aylar boyunca süren bir diplomasi trafiği sonucu olarak Türkiye'nin talep ettiği, istediği bütün konular bu memorandumda dile getirilmiş ve bu anlamda Türkiye'nin isteklerinin tamamı İsveç ve Finlandiya tarafından kabul edilmiştir. Bundan sizlerin de onur duyması lazım. Anlaşma, 10 maddelik bir anlaşmadır. Anlaşmanın 4'üncü ve 5'inci maddelerinde PKK, PYD ve iltisaklı terör örgütlerinin, FETÖ'nün bu ülkelerdeki faaliyetlerinin sonlandırılacağı ve Türkiye'nin bu terör örgütleriyle irtibatlı olan terör örgütü mensuplarının iadesiyle ilgili taleplerinin; bunun için de Türkiye'nin hazırlayacağı raporların dikkate alınacağı ifade edilmektedir."

Türkiye'nin bütün taleplerinin karşılandığını vurgulayan Kurtulmuş, bunların yer aldığı resmi metne güvenilmesi gerektiğine işaret etti.

" Madrid'de bir anda kuzu kesildi"

İYİ Parti TBMM Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, Kurtulmuş'un, Cinisli'nin sözlerine cevap vermesini usul olarak doğru bulmadığını söyledi.

İktidarın dış politikalarını yüreklerine tuz basarak desteklediklerini ancak gelişmelerin, iktidarın söylediklerini doğrulamadığını savunan Tatlıoğlu, "Biz sizi Mısır'da takip ettik. Mursi'yi Sisi'ye nasıl teslim ettiğinizi de gördük." sözlerini sarf etti.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ise iktidarın dış politikada, söylemlerine uygun hareket etmediğini öne sürerek, "Aylarca Türkiye'ye, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği konusunda içeride hamaset çekip sonra Madrid'e gidip Biden ile yüz yüze gelince buna 'evet' denilmesini çok sağlıklı bulmuyoruz. Eğer bir anlaşma yapılmışsa Sayın Kurtulmuş gelsin, bizce mahsuru yok, Meclis'i bilgilendirsin. Ne söz alındı, ne taahhütte bulunuldu? Bilmiyoruz. Aylarca efelenildi, Madrid'de bir anda kuzu kesildi." ifadelerini kullandı.