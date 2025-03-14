TBMM Genel Sekreteri Uzun Meclis Hastanesi'ni ziyaret etti

Uzun:

"Sağlık çalışanlarının fedakarlığını ifade edebilecek kelime bulmak zordur"

ANKARA - TBMM Genel Sekreteri Talip Uzun, "Sağlık çalışanlarının fedakarlığını ifade edebilecek kelime bulmak zordur" dedi.

TBMM Genel Sekreteri Talip Uzun Meclis Hastanesi'ni ziyaret etti. Uzun, Başhekim Hüseyin Arslan Uzun'a eşlik etti. Uzun ve Arslan Meclis Hastanesi doktorlarına gül verdi. Uzun daha sonra gazetecilere açıklama yaptı. Uzun, Tıp Bayramını kutlayarak, "Sağlık çalışanlarının fedakarlığını ifade edebilecek kelime bulmak zordur. Bizler bu bilinçle kendi hastanemizde çalışan sağlık çalışanlarımızın bu fedakarlıklarını karşılayabilecek onla5rı bir nebze olsun rahatlatabilecek çalışma ortamlarını kolaylaştırabilecek enstrümanları devreye almak mecburiyetinde hissediyoruz" dedi.