TBMM Güvenlik Komisyonu Toplandı

Politika

TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu, AK Parti Kocaeli Milletvekili Veysal Tipioğlu başkanlığında yeni yasama yılının ilk toplantısını yaptı.

Toplantı, görüntü alınmasının ardından basına kapalı gerçekleştirildi.

Toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada, her yıl Cumhurbaşkanlığınca Komisyona sunulan yıllık rapor ile ilgili olarak toplantıların süreceği, bu çerçevede ilgili kurumlardan Milli İstihbarat Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlıklarının dinleneceği belirtildi.