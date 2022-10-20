TBMM Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonu toplandı

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Enis Yavuz Yıldırım, "Pandemi döneminde nakil taleplerine ciddi bir ara verilmiş, biriken talep durumu var. Ümit ediyorum bundan sonraki toplantılarda bu konudaki yakınmaları azaltmış olacağız." dedi.

TBMM Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonu, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven başkanlığında toplandı.

Toplantıda sunum yapan Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Yıldırım, ceza infaz sisteminin, her ülkenin kendi koşulları içerisinde yürüttüğü bir faaliyet olduğuna işaret etti.

Avrupa'daki ceza infaz sistemi uygulamalarının tamamının birbiriyle bağlantılı olduğunu ifade eden Yıldırım, "Avrupa'daki uygulamalarla bizim uygularımız birbirine yakın, sadece uygulama yorumlarında farklılıklar var. Eksik kalan alanlarda birbirimizden etkileniyoruz. Özellikle eğitim ve ıslah alanlarında daha deneyimli olan uygulamaları ülkemize getirmek için gayret gösteriyoruz." diye konuştu.

Yıldırım, hükümlülerin nakil taleplerine de değinerek, bu noktadaki tercihlerinin, hükümlü ve tutukluların ailelerine en yakın noktalarda kalması olduğunu vurguladı.

Cezaevlerinin fiziki şartlarının 10 yıl öncesine göre çok daha iyi bir noktada olduğuna dikkati çeken Yıldırım, şunları kaydetti:

"Ceza infaz sisteminin uygulanması sırasında disiplin ve bölgesel riskler gibi çizgilerimiz var. Örneğin organize suçla ilgili problemi olan bir hükümlünün güçlü olduğu alana gönderilmemesi gibi asayiş kaygıları, sevklerde genel çizgilerimizi oluşturuyor. Bunun dışında mümkün olduğunca hükümlüleri ailelerine yakın yerlere bundan sonra da göndermeye devam edeceğiz. Pandemi döneminde nakil taleplerine ciddi bir ara verilmiş, biriken bir talep durumu var. Ümit ediyorum bundan sonraki toplantılarda bu konudaki yakınmaları azaltmış olacağız."

Yıldırım, haziranda yüzde 37, temmuzda yüzde 19, ağustosta yüzde 25 ve eylülde de yüzde 27 oranında nakil talebinin kabul edildiğini bildirdi.

Komisyon üyelerinin değerlendirmelerinin ardından Marmara (Silivri) Ceza İnfaz Kurumları İnceleme Raporu ile Tekirdağ Ceza İnfaz Kurumları İnceleme Raporu kabul edildi.