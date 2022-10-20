TBMM Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonu toplandı - Son Dakika
Üye Girişi

TBMM Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonu toplandı

20.10.2022 13:26
TBMM Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonu toplandı

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Enis Yavuz Yıldırım, "Pandemi döneminde nakil taleplerine ciddi bir ara verilmiş, biriken talep durumu var. Ümit ediyorum bundan sonraki toplantılarda bu konudaki yakınmaları azaltmış olacağız." dedi.

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Enis Yavuz Yıldırım, "Pandemi döneminde nakil taleplerine ciddi bir ara verilmiş, biriken talep durumu var. Ümit ediyorum bundan sonraki toplantılarda bu konudaki yakınmaları azaltmış olacağız." dedi.

TBMM Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonu, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven başkanlığında toplandı.

Toplantıda sunum yapan Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Yıldırım, ceza infaz sisteminin, her ülkenin kendi koşulları içerisinde yürüttüğü bir faaliyet olduğuna işaret etti.

Avrupa'daki ceza infaz sistemi uygulamalarının tamamının birbiriyle bağlantılı olduğunu ifade eden Yıldırım, "Avrupa'daki uygulamalarla bizim uygularımız birbirine yakın, sadece uygulama yorumlarında farklılıklar var. Eksik kalan alanlarda birbirimizden etkileniyoruz. Özellikle eğitim ve ıslah alanlarında daha deneyimli olan uygulamaları ülkemize getirmek için gayret gösteriyoruz." diye konuştu.

Yıldırım, hükümlülerin nakil taleplerine de değinerek, bu noktadaki tercihlerinin, hükümlü ve tutukluların ailelerine en yakın noktalarda kalması olduğunu vurguladı.

Cezaevlerinin fiziki şartlarının 10 yıl öncesine göre çok daha iyi bir noktada olduğuna dikkati çeken Yıldırım, şunları kaydetti:

"Ceza infaz sisteminin uygulanması sırasında disiplin ve bölgesel riskler gibi çizgilerimiz var. Örneğin organize suçla ilgili problemi olan bir hükümlünün güçlü olduğu alana gönderilmemesi gibi asayiş kaygıları, sevklerde genel çizgilerimizi oluşturuyor. Bunun dışında mümkün olduğunca hükümlüleri ailelerine yakın yerlere bundan sonra da göndermeye devam edeceğiz. Pandemi döneminde nakil taleplerine ciddi bir ara verilmiş, biriken bir talep durumu var. Ümit ediyorum bundan sonraki toplantılarda bu konudaki yakınmaları azaltmış olacağız."

Yıldırım, haziranda yüzde 37, temmuzda yüzde 19, ağustosta yüzde 25 ve eylülde de yüzde 27 oranında nakil talebinin kabul edildiğini bildirdi.

Komisyon üyelerinin değerlendirmelerinin ardından Marmara (Silivri) Ceza İnfaz Kurumları İnceleme Raporu ile Tekirdağ Ceza İnfaz Kurumları İnceleme Raporu kabul edildi.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500
TARİHİ KONAKTAKİ 250 YILLIK SU KUYUSU GÜN YÜZÜNE ÇIKIYOR TARİHİ KONAKTAKİ 250 YILLIK SU KUYUSU GÜN YÜZÜNE ÇIKIYOR Bilirkişi heyetinin incelemesi 6 buçuk saat sonra sona erdi Bilirkişi heyetinin incelemesi 6 buçuk saat sonra sona erdi

İnceleme, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika TBMM Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonu toplandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:17 Belarus'da Lukaşenko'nun "zam yasağı" kararına uymayan 30'a yakın işletme sahibi polis tarafından tutuklandı
16:04 Fenomen öğretmen İhsan Kartoğlu, satın aldığı kalemin ucunun defalarca kırılmasına isyan etti: Yazıktır, günahtır, ahlaksızlıktır
15:58 Avcılar'da E-5 Karayolu üzerinde minibüse çarpan otomobilin takla atması sonucu yol tamamen trafiğe kapandı! Kazada 4 kişi yaralandı
15:45 7. kattan düşen Sedefnur'un polis sevgilisi mahkemede konuştu: Bu olayın mağdurları ben ve ailem
15:43 Yargılandığı davada, "Aylık kazancım 30 bin TL" diyen CZN Burak, sosyal medyada alay konusu oldu! "Aylık değil, anlık kazancıdır" yorumu geldi
15:38 44 gün önce göreve başlayan İngiltere Başbakanı Liz Truss, istifa etti
15:34 ABD'de F-35 savaş uçağı, piste iniş yaparken yere çakıldı! Olayla ilgili inceleme başlatıldı
15:37 Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur, Fenerbahçe üzerinden TFF'ye yüklendi: Bizim için VAR söz konusu değil, maçlarımızda hiç VAR'a gidilmedi
15:31 Türkiye'nin yerli ve milli balistik füzesi Tayfun, Yunanistan'ın ardından BAE'yi de tedirgin etti: Projeyi gizlilikle yürütüyorlar
15:11 Shakira'nın yeni şarkısının klibi ve sözleri bomba etkisi yarattı! Kalbinin silahla vurulmasıyla Pique'ye gönderme yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2022 16:50:21. #1.11#
SON DAKİKA: TBMM Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonu toplandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement