TBMM İnsan Hakları Komisyonundan Batılı ülkelerin büyükelçiliklerine "kayıp çocuk" mektubu - Son Dakika
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TBMM İnsan Hakları Komisyonundan Batılı ülkelerin büyükelçiliklerine "kayıp çocuk" mektubu

21.04.2022 17:27
TBMM İnsan Hakları Komisyonundan Batılı ülkelerin büyükelçiliklerine "kayıp çocuk" mektubu

Meclis İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, savaştan kaçarken kaybolan çocuklarla ilgili uluslararası kuruluşlar ve Avrupa Konseyi üyesi ülkelerin büyükelçiliklerine mektup gönderecek.

Meclis İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, savaştan kaçarken kaybolan çocuklarla ilgili uluslararası kuruluşlar ve Avrupa Konseyi üyesi ülkelerin büyükelçiliklerine mektup gönderecek.

Komisyon Başkanı Hakan Çavuşoğlu, Mecliste komisyon üyesi milletvekillerinin katılımıyla düzenlediği basın toplantısında, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tebrik etti.

Dünya genelinde kanayan bir yaraya dikkati çekmek zorunda olduklarını dile getiren Çavuşoğlu, "Dünyanın farklı coğrafyalarında kol gezen savaş, terör ve şiddet eylemlerinden dolayı en büyük bedeli ödemek zorunda kalan masum ve kayıp mülteci çocuklara gözlerini kapayan dünyaya bir çağrıda bulunmak istiyoruz." diye konuştu.

Ukrayna'da devam eden savaş dolayısıyla, BM ve UNICEF gibi uluslararası örgütler tarafından da teyit edilmiş verilere göre, en az yarısını çocukların oluşturduğu toplam 4,5 milyon Ukraynalının mülteci statüsüne düştüğünü dile getiren Çavuşoğlu, bu süreçte Ukrayna'da neredeyse her saniyede bir çocuğun başka bir ülkeye iltica ettiğini ifade etti.

Çavuşoğlu, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Türk Heyeti Üyesi ve AK Parti İstanbul Milletvekili Serap Yaşar'ın raportörlüğünü yaptığı "Avrupa'da Kaybolan Mülteci ve Göçmen Çocuklar Raporu"nun göçmen ve sığınmacı çocukların savunmasız olmalarına vurgu yaptığını ve bunların yolculukları boyunca karşılaştıkları şiddet, cinsel istismar, insan ticareti ve sömürü gibi tehlikelere karşı özel korumaya ihtiyaç duyduklarını ortaya koyduğunu kaydetti.

Avrupa'da her yıl rekor sayıda mülteci ve göçmen çocuğun kaybolduğunun teyit edildiğini belirten Çavuşoğlu, "Dünyanın bu duruma gözleri kapalı maalesef. Avrupa'nın, Batı ülkelerinin bu krize yeterli bir tepki vermekten çok uzak olduğunu görüyoruz." dedi.

Çavuşoğlu, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle komisyon olarak ilgili uluslararası kuruluşlara, bu konuda yeterli duyarlılığı göstermeyen Batılı ülkelerin büyükelçiliklerine bir mektup gönderiyoruz. Bu mektupta insanlık adına mühim bir çağrıda bulunuyor, sembolik olarak Suriye'den yola çıkmış bir çocuk fotoğrafının parçalarına da yer vererek bir hassasiyetin uyanmasını temenni ediyoruz. Uluslararası kurumların yetkililerine, büyükelçilerine bu mektupla birlikte yolladığımız kayıp çocuk fotoğrafının parçalarını da iletmemizin anlamı, dikkatleri kaybolan çocuklara yöneltmektir."

"Savaşlardan, bombalardan kaçarken kaybolan bu çocuklar nerede?" sorusunu sormak gerektiğini dile getiren Çavuşoğlu, "Artık din, dil, ırk ayrımında, bulunmadan, coğrafya ayrımı yapmaksızın yarınlarımızın güvencesi çocuklarımız için, kayıp mülteci çocukları görmezden gelmeyi bırakalım." diye konuştu.

Çavuşoğlu, her fırsatta söyledikleri insan hakları savunuculuğu karşısında Batı'yı sorumlu ve duyarlı davranmaya, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına hediye ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle çocuklar için harekete geçmeye davet etti.

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İnsan Hakları, 23 Nisan, Mülteci, Çocuk, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika TBMM İnsan Hakları Komisyonundan Batılı ülkelerin büyükelçiliklerine 'kayıp çocuk' mektubu - Son Dakika


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