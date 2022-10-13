TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Çavuşoğlu, IPI heyetini kabul etti

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI) Genel Müdür Yardımcısı Scott Griffen ve beraberindeki heyetle görüştü.
Meclis'teki ziyarette, IPI Genel Müdür Yardımcısı Griffen'in yanı sıra Uluslararası Af Örgütü ile Article 19, Gazetecileri Koruma Komitesi, Sınır Tanımayan Gazeteciler, Uluslararası PEN Yazarlar Birliği, Avrupa Basın ve Medya Özgürlüğü Merkezi ile Güney
Doğu Avrupa Medya Örgütü'nün temsilcileri yer aldı.
Görüşme, basına kapalı gerçekleştirildi.
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