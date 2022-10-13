Meclis'teki ziyarette, IPI Genel Müdür Yardımcısı Griffen'in yanı sıra Uluslararası Af Örgütü ile Article 19, Gazetecileri Koruma Komitesi, Sınır Tanımayan Gazeteciler, Uluslararası PEN Yazarlar Birliği, Avrupa Basın ve Medya Özgürlüğü Merkezi ile Güney

Kaynak: AA

Hakan Çavuşoğlu, İnceleme, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Politika › TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Çavuşoğlu, IPI heyetini kabul etti - Son Dakika

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