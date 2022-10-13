TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Çavuşoğlu, IPI heyetini kabul etti - Son Dakika
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TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Çavuşoğlu, IPI heyetini kabul etti

13.10.2022 18:30

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI) Genel Müdür Yardımcısı Scott Griffen ve beraberindeki heyetle görüştü.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI) Genel Müdür Yardımcısı Scott Griffen ve beraberindeki heyetle görüştü.

Meclis'teki ziyarette, IPI Genel Müdür Yardımcısı Griffen'in yanı sıra Uluslararası Af Örgütü ile Article 19, Gazetecileri Koruma Komitesi, Sınır Tanımayan Gazeteciler, Uluslararası PEN Yazarlar Birliği, Avrupa Basın ve Medya Özgürlüğü Merkezi ile Güney

Doğu Avrupa Medya Örgütü'nün temsilcileri yer aldı.

Görüşme, basına kapalı gerçekleştirildi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Politika TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Çavuşoğlu, IPI heyetini kabul etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Çavuşoğlu, IPI heyetini kabul etti - Son Dakika
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