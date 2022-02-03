TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu toplandı - Son Dakika

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, Yunanistan'ın göçmenlere yönelik uygulamaları nedeniyle insanlığın vicdanında mahkum olduğunu, uluslararası hukuk önünde de bir gün mahkum olacağını ifade etti.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, Çavuşoğlu başkanlığında toplanarak, Bünyan Ceza İnfaz Kurumları İnceleme Raporu ile Tarsus Ceza İnfaz Kurumları İnceleme Raporu'nu görüştü.

Edirne'de Yunanlılar tarafından geri itilen ve donarak vefat eden göçmenlere değinen Çavuşoğlu, bölgede arama tarama faaliyetlerine devam edildiğini söyledi.

Can kaybının artmamasını dilediklerini belirten Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"Geri itilen göçmenlerin ayakkabılarının çıkarılmış ve elbiselerinin soyulmuş olması nasıl bir akıl tutulmasının yaşandığının en açık göstergesidir. Yaşanan bu olay, Yunanistan'ın insan haklarına ve uluslararası hukuk kurallarına aykırı eylemlerinin vardığı boyutu, göçmenlerin hayatlarını fütursuzca nasıl tehlikeye attığını bir kez daha gözler önüne sermiştir. Yunanistan göçmenlere yönelik uygulamaları nedeniyle insanlığın vicdanında mahkum olmuştur ve bir gün uluslararası hukuk önünde de mahkum olacaktır."

Komisyona yapılan bireysel başvurulara ilişkin bilgiler paylaşan Çavuşoğlu, 27. Yasama Dönemi'nde, 1 Şubat 2022 itibarıyla 9 bin 681 başvuru yapıldığını kaydetti.

Kelepçeli muayene uygulamasına da değinen Çavuşoğlu, "Özgürlüğünden mahrum bırakılan hasta kimselere sevk ve tedavileri sırasında kelepçe takılmasında, insan onurunun korunmasıyla güvenlik gereklilikleri arasındaki ölçülülüğün göz önünde bulundurulması zorunludur." dedi.

Çavuşoğlu'nun konuşmasının ardından, Bünyan ile Tarsus Ceza İnfaz Kurumları İnceleme raporları birleştirilerek görüşüldü ve kabul edildi.