TBMM İSİPAB Türk Grubu Başkanı Dusak: İsrail'in işlediği savaş suçları soruşturulmalı - Son Dakika
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Politika

TBMM İSİPAB Türk Grubu Başkanı Dusak: İsrail'in işlediği savaş suçları soruşturulmalı

TBMM İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) Türk Grubu Başkanı ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Abdürrahim Dusak, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye düzenlenen suikasta ilişkin, BM ve diğer uluslararası kuruluşların, İsrail'in işlediği savaş suçlarını soruşturması ve sorumluların adalet önüne çıkarılması için gereken adımları atması büyük önem taşımaktadır.

31.07.2024 14:14
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TBMM İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) Türk Grubu Başkanı ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Abdürrahim Dusak, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye düzenlenen suikasta ilişkin, "BM ve diğer uluslararası kuruluşların, İsrail'in işlediği savaş suçlarını soruşturması ve sorumluların adalet önüne çıkarılması için gereken adımları atması büyük önem taşımaktadır." dedi.

Dusak, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Heniyye'nin hunharca suikast sonucu şehit edilmesinden derin bir üzüntü duyduklarını belirtti.

Bu suikastın, Filistin halkının bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinde ödediği ağır bedelleri bir kez daha gösterdiğine işaret eden Dusak, şunları kaydetti:

"İsmail Heniyye'nin davasındaki mücadele azmi, Filistin halkının haklı davasında bir sembol olmuştur. Heniye'nin çocukları ve torunları da yakın zamanda İsrail'in gerçekleştirdiği saldırılarda şehit edilmiştir. Bu durum, İsrail'in Filistin halkına karşı uyguladığı sistematik şiddetin, zulmün ve katliamın boyutlarını açıkça göstermektedir. İsrail'in vahşice ve insanlık dışı saldırılarına son verilmesi sağlanmalıdır. İsrail hükümetinin Filistin halkının meşru haklarını tanımama konusundaki ısrarı ve barışa ulaşma yönündeki her türlü çabayı sabote etme gayreti, uluslararası toplumu harekete geçmeye zorlamalıdır."

Abdürrahim Dusak, İsmail Henniye'ye yönelik suikastın, İsrail'in yüzyıla yakın bir süredir devam eden istilacılığının ve canavarlığının bir parçası olduğunu vurguladı. Bu durumun, sadece Filistin değil tüm bölgede istikrarı tehdit ettiğine dikkati çeken Dusak, "Bu tür insanlık dışı saldırılar, Filistin'deki savaşın bölgesel bir boyuta taşınması ve daha büyük çatışmaların kapısını aralamaya yol açabilir. İsrail'in yaptığı katliamlar, dünya üzerinde hüküm süren bütün değer yargılarına göre vahşet olarak değerlendirilmektedir." ifadesini kullandı.

Filistin'in haklı davasını desteklemeye devam edeceklerini dile getiren Dusak, uluslararası toplumu, İsrail'in saldırgan ve hukuksuz eylemlerine karşı daha kararlı ve etkili adımlar atmaya davet etti.

Dusak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İsrail'in, Filistin halkına uyguladığı zulüm ve katliamın durdurulması için acilen harekete geçilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda, BM ve diğer uluslararası kuruluşların, İsrail'in işlediği savaş suçlarını soruşturması ve sorumluların adalet önüne çıkarılması için gereken adımları atması büyük önem taşımaktadır.

İsmail Heniyye'nin şehit edilmesiyle birlikte, Filistin halkının acısını yürekten paylaşıyor, birlik ve dayanışma içinde olacağımızı belirtiyoruz. İlk kıblemiz olan Kudüs'ün ve Filistin'in bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinde her zaman yanlarında olacağız. İsrail'in uyguladığı bu zulme karşı Filistin halkıyla birlikte durarak, haklı davalarında destek olmayı sürdüreceğiz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika TBMM İSİPAB Türk Grubu Başkanı Dusak: İsrail'in işlediği savaş suçları soruşturulmalı - Son Dakika

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