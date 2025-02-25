TBMM komisyonu yangın faciasını araştırmak için Kartalkaya'ya gidecek - Son Dakika
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Politika

TBMM komisyonu yangın faciasını araştırmak için Kartalkaya'ya gidecek

TBMM komisyonu yangın faciasını araştırmak için Kartalkaya\'ya gidecek

TBMM Kartalkaya'daki otel yangınını araştırmak amacıyla kurulan komisyon, AFAD yetkililerini dinledi. Komisyon Başkanı Selami Altınok, yangının boyutlarını incelemek için Cuma günü Kartalkaya'ya gideceklerini açıkladı.

25.02.2025 17:36
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TBMM Kartalkaya'da Bir Otelde Meydana Gelen Yangını Araştırma Komisyonu, Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı yetkililerini dinledi. Komisyon Başkanı Selami Altınok, "Cuma günü Bolu Kartalkaya'ya gidip, otelde inceleme yapacağız" dedi.

78 kişiye mezar olan Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Oteli'ndeki yangını araştırma için kurulan TBMM komisyonu, AFAD yetkililerini dinledi.

KOMİSYON KARTALKAYA'YA GİDİYOR

AFAD'ın sunumu öncesi açıklamada bulunan komisyon başkanı Ak Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, "Yarın Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın temsilcileri, otel yangını ile ilgili açıklamalarını yapacaklar. Hazırlıklarımızı yaptık, nasip olursa Cuma günü heyetimiz ile beraber, Bolu Kartalkaya'ya gidip bu acı olayın meydana geldiği otel de inceleme yapacağız. Yüreklerimizi yakan, milletimizi mateme boğan, 85 milyonun acı içerisinde kıvranmasına sebep olan, 78 tane canımızın rahmete kavuştuğu bir acı ve menfur olayı yaşadık. Hele de bunların 36 tanesinin çocuk olduğu ve yardıma muhtaç evlatlarımızın olduğunu düşününce, olayı konuşurken bile kelimeler insanın boğazında düğüm düğüm oluyor. Bir daha bu gibi acıların yaşanmaması için neler yapabileceğimiz konusundaki sorumluluğumuzu iyi niyetle yürüteceğimize inanıyorum" ifadelerini kullandı.

"ORADA GÖREV YAPAN ARKADAŞLARIMDAN GEREKLİ BİLGİLERİ ALDIK"

Komisyon Başkanı Altınok'un ardından AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan ise göreve yeni başladığını söyleyerek "Bolu Kartalkaya'da meydana gelen elim yangın sırasında Mersin'de bulunuyordum. Her şeyden önce insan olarak bu gelişmeleri içimiz yanarak takip ettik. Milletçe tabii bu elim yangın tabi içimizi yaktı. Sonrasında böyle bir görev tevdi edilince, orada görev yapan arkadaşlarımdan gerekli bilgileri aldık. AFAD Başkanlığımızın temel görevi, afetlerde ve acil durumlarda özellikle müdahalenin koordine edilmesi ve bu konuda ki işlemlerin yerine getirilmesidir" diye konuştu.

"AFAD İHBARIN VERİLMESİNİN ARDINDAN 55 DAKİKADA YANGIN BÖLGESİNDE OLDU"

Afetlere Müdahale Genel Müdürü Dr. Sadi Ergin, komisyon üyelerine sunum yaptı. Ergin, otel yangını ile ilgili, "Yangın ihbarı tabii öncelikle 112 istasyonuna geldi. 112'ye ihbar düşmesinin ardından AFAD Başkanlığı, AFAD İl Müdürlüğü personeli, İtfaiye, Jandarma ve Sağlık ekipleri müdahale için harekete geçmişlerdir. 112'nin ihbarı 03.27'de başlamış, Kartalkaya Jandarma Karakolu 24 dakika içerisinde olay mahalline varmış. Sağlık ekipleri 46 dakika ile olay mahallinde olmuş. İtfaiye 57 dakika sonra olay mahallinde oluyor ancak itfaiyenin büyük bir tankeri var ve dağa çıktığı için 10 dakika gecikmiş olması gayet normal gözüküyor. 112, AFAD'ın yangın ile çok ilintisi olmadığını değerlendirerek 03.27'de ihbar verilmemiş, 04.03 itibari ile haber verildi. AFAD ekiplerimiz 55 dakika içerisinde yangın bölgesinde oldu" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika TBMM komisyonu yangın faciasını araştırmak için Kartalkaya'ya gidecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • İbrahim ozturk:
    boş 1 0 Yanıtla
  • Herbokolog Sami null:
    çok iyi ya anında müdahale ediyorsunuz 0 0 Yanıtla
  • Mehmet B:
    haa o olay 0 0 Yanıtla
  • Mehmet Aydaz:
    en geç 10 güne kalmaz ???? 0 0 Yanıtla
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