Aksal: "Dilekçe hakkı, insanın şahsına bağlı temel bir hak olup anayasal güvence altındadır" - Son Dakika

Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı Fatma Aksal, "Dilekçe hakkı, insanın şahsına bağlı temel bir hak olup anayasal güvence altındadır" dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya; TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı Dr. Fatma Aksal, TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı Av. M. Belma Satır, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, Kamu Denetçiliği Kurumu Başdenetçisi Şeref Malkoç ve ilgili hak arama kurum başkanları katılım sağladı. Aksal toplantıda yaptığı konuşmada dilekçe hakkının anayasal bir hak olduğunu belirterek, "'Dilekçe hakkı, insanın şahsına bağlı temel bir hak olup anayasal güvence altındadır. Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonumuz (KEFEK), kadın haklarının korunması ve geliştirilmesi ile kadın erkek fırsat eşitliğinin sağlanması amaçları doğrultusunda parlamento düzleminde bir mekanizma olarak 24 Mart 2009 tarihinde yürürlüğe giren 5840 sayılı Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Kanunu ile kurulmuştur. Kadın erkek eşitliğinin ihlal edildiğini veya ayrımcılığa maruz kaldıklarını düşünen kişiler bir dilekçeyle, e-posta yolu ile veya faksla Komisyona başvurabilmektedirler. Komisyon, bireysel başvuruları inceleyerek ilgili kamu idareleri ile iletişim kurmaktadır. Komisyon, başvurulara ilişkin yaptığı işlemlere dair başvurucuya üç ay içerisinde bilgi vermekle yükümlüdür" dedi.

Aksal, şöyle konuştu:

"Hiçbir başvuru cevapsız bırakılmamıştır. Komisyon Başkanlığı, bu başvuruları incelemiş, ilgili kurumlarla yazılı iletişime geçerek onları bilgilendirmiş ve konunun incelenmesini, inceleme sonucunun da Komisyona gönderilmesini istemiştir. Komisyon Başkanlığımıza gelen inceleme sonuçları başvuru sahibi vatandaşlara iletilmiştir. Komisyon olarak tüm çalışmalarımıza uzmanlarımız, ilgili bakanlıklarımız ve kurumlarımızla istişare ederek devam edecek, vatandaşlarımızın sorunlarına devletimizin imkanlarıyla çözüm bulacağız." - ANKARA