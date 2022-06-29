TBMM KİT Komisyonunda Mili Piyango İdaresinin hesapları görüşüldü

Milli Piyango İdaresi (MPİ) Genel Müdür Vekili Bekir Yunus Uçar, kumar oynanması için yer ve imkan sağladığı tespit edilen 2019 yılında 6 bin 612, 2020 yılında 9 bin 24, 2021 yılında ise 25 bin 322 internet sitesine erişimin engellenmesi amacıyla Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna (BTK) bildirimde bulunulduğunu ve yasa dışı faaliyet yapan bu sitelerin kapatılmasının sağlandığını belirtti.

MPİ'nin 2019 ve 2020 yılı hesapları TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonunda görüşüldü.

Uçar, komisyonda yaptığı sunumda, Türkiye Varlık Fonuna devredilen karşılığı nakit olan oyunların, gerçekleştirilen ihale sürecinin ardından 2020 yılının ağustos ayında yüklenici firmaya devredildiğini anımsattı.

Milli piyango ve sayısal oyunlar ile hemen kazan bilet satışlarından elde edilen hasılatın KDV dahil 2019'da 3,3 milyar lira, 2020 yılında ise devir tarihine kadar 1,5 milyar lira olduğunu aktaran Uçar, 2019 yılında 415 kampanyaya izin verildiğini ve bu kampanyalarla 75,5 milyon liralık ikramiye dağıtıldığını, 2020 yılında da 322 kampanyaya izin verildiğini ve dağıtılan ikramiye tutarının ise 95,2 milyon lira olduğunu kaydetti.

MPİ'nin kumar oynanması için yer ve imkan sağladığı tespit edilen internet sitelerini, erişimin engellenmesi amacıyla BTK'ye bildirdiğini dile getiren Uçar, "Faaliyetlerimiz sonucunda kumar oynanması için yer ve imkan sağladığı tespit edilen 2019 yılında 6 bin 612, 2020 yılında 9 bin 24, 2021 yılında ise 25 bin 322 internet sitesine erişimin engellenmesi amacıyla BTK'ye bildirimde bulunulmuş ve yasa dışı faaliyet yapan bu sitelerin kapatılması sağlanmıştır. İdaremizce kumar ve bahis sitelerinin tespiti amacıyla kamu kurumları, özel kuruluşlar, vatandaşlar ve CİMER kanalıyla gelen ihbarlar titizlikle değerlendirilip anında müdahale edilmiştir." diye konuştu.

"MPİ'ye doğrudan site kapatma yetkisi verilmeli"

Bekir Yunus Uçar, idarenin bu alandaki denetim yetkisinin genişletilmesi amacıyla "Şans Oyunları Kurumu" başlığı ile bir taslak hazırlayarak Hazine ve Maliye Bakanlığına ilettiklerini ifade ederek, MPİ'nin bu konuda ceza uygulayabilmesi için ilgili kanun hükmünde kararnamenin yürürlüğe girmesini beklediklerini anlattı.

Kanun hükmünde kararnamede yer alan "kanunlaştığı tarihte yürürlüğe girer" hükmü nedeniyle ceza uygulamada sıkıntı yaşadıklarını belirten Uçar, TBMM'de görüşülen bir kanun teklifinde önergeyle bu konuda düzenleme yapılmasını önerdi. Uçar, yapılacak yasal düzenlemelerle MPİ'ye sanal bahis ve kumarla mücadelede direkt site kapatma yetkisi verilmesi talebinde bulunarak, "Teknolojik yatırımla beraber başka karar merciine gerek kalmadan direkt kapatma yetkisi verilmesi işleri daha da kolaylaştıracaktır. Bir internet sitesi kapandıktan sonra 30 dakika sonra başka isimle devam ediyor. Bunu bir ara yüzle yapıyorlar. Bizim de bu illegalite ile aynı performansta mücadele etmemiz gerekiyor, çok hızlı karar alıp uygulamamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

TBMM KİT Komisyonu Başkanı Mustafa Savaş da bu konulara ilişkin olarak ilgili bakanlıklar ve kurumlara yazı yazacaklarını söyledi.

Komisyonda söz alan BTK İnternet Daire Başkanı Bahadır Aziz Sakin de illegal sitelere yönelik ihbarları "ihbarweb.org.tr" internet sitesi ile topladıklarını, vatandaşlardan da gelenler dahil her ihbarı değerlendirip siteleri kapattıklarını anlattı.

Görüşmelerin ardından, MPİ'nin 2019 ve 2020 hesap dönemlerine ilişkin bilançoları ve gelir tabloları ibra edildi.