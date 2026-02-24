AK Parti TBMM Grubunun bulunduğu koridor, ramazan ayı dolayısıyla süslendi.
Meclis'te AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ile grup başkanvekillerinin odalarının yer aldığı koridorda ramazan motifleriyle süslemeler yapıldı.
Kapılara "Hoş geldin 11 ayın sultanı" yazıları asılırken, koridora ay yıldız motifli ışıklar yerleştirildi.
Son Dakika › Politika › TBMM Koridoru Ramazan İçin Süsleniyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?