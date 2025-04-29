TBMM Mayıs'ta RTÜK ve HSK Üyeleri Seçiyor

TBMM Genel Kurulu, mayıs ayında Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna (RTÜK) 3, Hakimler ve Savcılar Kuruluna (HSK) 5 üye seçecek.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Genel Kurul, mayıs ayında kanun tekliflerinin yanı sıra RTÜK ve HSK'ye üye seçimi için de mesai yapacak.

Genel Kurulun gündeminde ilk olarak RTÜK üyeliği seçimi olacak. Genel Kurul tarafından 15 Mayıs'ta AK Parti, CHP ve İYİ Parti kontenjanlarından RTÜK'e birer üye seçilecek.

RTÜK üyeliği seçiminin ardından TBMM Genel Kurulu, Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun belirleyeceği 15 aday arasından HSK'ye 5 üye seçecek.

Bu 5 üye, üçü Yargıtay üyeleri, biri Danıştay üyeleri ve biri nitelikleri kanunda belirtilen yükseköğretim kurumlarının hukuk dallarında görev yapan öğretim üyeleri ile avukatlar arasından belirlenecek.