TBMM Meclis Bahçesinde Üretilen Çiçekler Anneler Günü İçin Tasarlandı

Politika

Dünya parlamentoları arasında en büyük yeşil alana sahip Meclis bahçesinde bulunan seralarda üretilen çiçekler bu kez "Anneler Günü" için tasarlandı.

Meclis bahçesindeki seralarda yetiştirilen çiçekler, peyzaj çalışmaları başta olmak üzere iç mekan tasarımları ve Meclis yerleşkesinde yapılan tüm etkinliklerin yanı sıra özel günler için de hazırlanıyor.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un talimatıyla serada üretilen çiçeklerden bir kısmı Meclis çalışanlarının çocuklarının eğitim gördüğü kreş ve gündüz bakımevindeki çocukların annelerine sunulmak üzere hazırlandı.

TBMM Destek Hizmetleri Başkanlığı Park ve Bahçe Hizmetlerinde görevli ziraat mühendisi Ümit Küçük, Anneler Günü öncesinde seradaki hazırlıkları AA muhabirine anlattı.

Meclis bahçesindeki peyzaj düzenlemeleri için mevsimlik ve iç mekan bitkileri yetiştirdiklerini ifade eden Küçük, "2024 yılı yazı için petunya, begonya, kadife, cam güzeli gibi farklı çiçekler yetiştirdik. Bu yıl için toplamda 100 bin civarında yazlık çiçek için hazırlığımız var." dedi.

Şubat ayında hazırlıklara başladıklarını anlatan Küçük, tohumdan, fideden yetiştirilen çiçeklerin mayıs ayında dikime hazır olduğunu; alandaki çalışmalar tamamlandıktan sonra seradaki çiçeklerin Meclis yerleşkesindeki alanlara götürülerek dikimlerinin yapıldığını söyledi.

330 adet petunya anneler için hazırlanıyor

Ümit Küçük, Meclis Başkanlığının özel günler için de planlamalar yaptığını belirtti.

"Anneler Günü", "Kadınlar Günü" gibi günler için de çeşitli hazırlıklar yapıldığını aktaran Küçük, şunları kaydetti:

"Gelen önerilere bağlı olarak biz de elimizdeki imkanlar dahilinde buradaki çiçeklerden özel günler için sunumları yapıyoruz. Meclis çalışanlarının çocuklarının bulunduğu gündüz bakımevi ve kreşteki çocuklara bu yıl birer çiçek hazırlayıp annelerine götürmeleri için vereceğiz. Onun hazırlığı var. Çiçeklerden petunya beğenildi. Üç renk petunyamız var; pembe, beyaz ve mor. Onlardan karışık bir süsleme yapacağız. Toplamda 330 adet çiçek teslim edeceğiz. Petunya yazlık bir çiçek. İklime bağlı olarak yaz boyunca çiçek açan, sürekli büyüyen, yaz sonuna kadar da dayanabilen bir çiçek. Renkleri ve görünümü güzel. Bakıma bağlı yaz boyunca açabilen bir çiçek."

Serada bahçıvan olarak görev yapan Gizem Işık da hazırlıklara ilişkin şunları anlattı:

"Anneler Günü için süsleme yapıyoruz. Süslemeyi çiçeklerin boyutlarına ve renklerine göre yapmaya özen gösteriyoruz. Dikimini, sulamasını, çapalamasını ve bakımını bütün arkadaşlarımızla beraber yapıyoruz. Çiçekleri aynı zamanda bahçe için de hazırlıyoruz. Bu mevsimde genelde hummalı bir çalışma oluyor. Anneler hepimizin başının tacı. Unutmamak gerekiyor. Tek bir gün değil her gün hatırlamak gerekiyor. Tüm annelerin ve anne adaylarının da Anneler Günü'nü kutluyorum."

Yüzlerce anneye gidecek çiçekleri hazırlamanın da ayrı bir gurur kaynağı olduğunu ifade eden Işık, "Bu çiçeği büyütüp bu hale gelmesini sağlamak aynı zamanda da süsleme aşamasında bulunmak çok gurur verici." dedi.