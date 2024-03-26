TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar Şanlıurfa\'ya Ziyaret Gerçekleştirdi

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Gazze'deki ateşkes talebini olumlu bir adım olarak görüyor

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gazze'deki acil ateşkes talep kararını olumlu bir adım olarak değerlendirdiğini belirtti. Bakan Göktaş, İsrail'in bu kararı yerine getirmesini ve insani yardımların Gazze'ye ulaştırılmasını temenni etti. Ayrıca, Bakanlık olarak Gazze'ye sosyal hizmet ve psikososyal destek verdiklerini ve Gazzeli çocukları ülkede ağırlamak için çalışmalar yaptıklarını ifade etti.