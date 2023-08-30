TBMM Misafirhanesi'ndeki havuzda ölü bulunan eski bakan Kutbettin Arzu'nun kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi

Yalova'nın Termal ilçesindeki TBMM Misafirhanesi'nin sıcak su havuzunda ölü bulunan eski Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Kutbettin Arzu ile ilgili Yalova Valiliği açıklama yaptı. Valilik, Arzu'nun kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiğinin belirlendiğini söyledi.

ESKİ BAKAN SICAK SU HAVUZUNDA ÖLÜ BULUNDU

TBMM'de 23'üncü dönem milletvekilli yapan ve 63'üncü hükümette Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı olarak görev alan Kutbettin Arzu, tatilini geçirmek için geldiği Yalova'nın Termal ilçesindeki TBMM Atatürk Köşkü ve Yalova Termal Sosyal Tesisleri'ndeki sıcak su havuzunda hareketsiz bulundu. Çevredekilerin fark ettiği Arzu, sudan çıkarıldı. Sağlık ekipleri, Arzu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Kutbettin Arzu'nun cenazesi, savcılığın incelemesinin ardından Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Eski Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Kutbettin Arzu

ÖLÜM NEDENİ KALP KRİZİ

Konuya ilişkin açıklama yapan Yalova Valiliği Kutbettin Arzu'nun kalp krizi sonucu hayatını kaybettiğini belirtti. Valilik açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Eski Tarım ve Hayvancılık Bakanı, 23. Dönem Adalet ve Kalkınma Partisi Diyarbakır Milletvekili Sayın Kutbettin Arzu konaklamış olduğu Yalova ili Termal ilçesi TBMM Termal Tesislerinde girmiş olduğu havuzda kalp krizi geçirmiştir. Olay yerine ulaşan 112 ekibinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak vefat etmiştir. Konu ile ilgili adli ve idari tahkikat başlatılmıştır. Sayın Kutbettin Arzu'ya Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz."

KISA DÖNEM BAKANLIK YAPTI

Kutbettin Arzu, 23'üncü dönem AK Parti Diyarbakır milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev yaptı. 2011 yılında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcılığı görevine getirildi. 28 Ağustos 2015 tarihine kadar bu görevini yürüten Arzu, bu tarihten 24 Kasım 2015 tarihine kadar Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yaptı.

Olay yerinden kareler: