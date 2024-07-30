TBMM'nin 28. Dönem 2. Yasama Yılı'nda 70 kanun teklifi kabul edildi - Son Dakika
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Politika

TBMM'nin 28. Dönem 2. Yasama Yılı'nda 70 kanun teklifi kabul edildi

TBMM Genel Kurulu, 28. Dönem 2. Yasama Yılı'nda 70 kanun teklifini kabul ederek yasalaştırdı. Bu kanun tekliflerinden 50'si uluslararası anlaşmalara ilişkin olup, diğerleri çeşitli konuları içermektedir. Yasama Yılı'nda ayrıca 112 birleşim ve 547 oturum gerçekleştirildi. Genel Kurulda kabul edilen kanun teklifleri arasında sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemeler, emekli aylığının artırılması, kripto varlıklara ilişkin düzenlemeler ve çalışma hayatıyla ilgili düzenlemeler gibi önemli düzenlemeler yer almaktadır.

30.07.2024 11:07
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TBMM'nin 28. Dönem 2. Yasama Yılı'nda 50'si uluslararası anlaşmalara ilişkin olmak üzere 70 kanun teklifi kabul edildi.

28. Dönem 2. Yasama Yılı çalışmalarına 1 Ekim 2023'te başlayan TBMM Genel Kurulu, bugünden itibaren 1 Ekim Salı gününe kadar tatile girdi. TBMM Genel Kurulunda bu yasama yılında 112 birleşim ve 547 oturum gerçekleşti.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, TBMM Genel Kurulunda bu yasama yılında, 50'si uluslararası anlaşmaların uygun bulunduğuna dair kanun teklifleri olmak üzere toplam 70 kanun teklifi kabul edilerek yasalaştırıldı.

Genel Kurulda son olarak sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi ele alındı ve kabul edildi.

Bunun yanı sıra, en düşük emekli aylığının 12 bin 500 liraya çıkarılmasını da içeren Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi; kamuda tasarruf tedbirlerine ilişkin kanun teklifi; kripto varlıklara ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi; Türk Silahlı Kuvvetleri personeline ilişkin kanun teklifi; fahiş fiyat ve stokçuluk cezalarının artırılmasını da içeren kanun teklifi; emekli bayram ikramiyesinin 3 bin liraya çıkarılmasına yönelik düzenlemenin de yer aldığı 8. Yargı Paketi; çalışma hayatıyla ilgili düzenlemeler içeren kanun teklifi; ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi; Aile ve Gençlik Fonu Kurulması Hakkında Kanun Teklifi; kentsel dönüşüme yönelik maddeler içeren teklifin de aralarında olduğu birçok önemli düzenleme, Genel Kurulda kabul edilerek yasalaştı.

TBMM Genel Kurulunda, 31 Ekim 2023 tarihinde 2024-2028 dönemini kapsayan 12. Kalkınma Planı; 23 Ocak'ta da İsveç'in Kuzey Atlantik Antlaşması'na (NATO) Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi kabul edildi.

Öte yandan, Genel Kurulda görüşmelerine başlanan ve bazı maddeleri kabul edilen Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi'nin görüşmeleri yeni yasama yılına kaldı.

Komisyonlarda görüşmeleri tamamlanıp kabul edilen 9. Yargı Paketi ile Tüketicilerin Korunmasına Yönelik Kanun Teklifi'nin, Genel Kurulda görüşmelerine başlanamadı. Ancak bu tekliflerin bazı maddeleri, Genel Kuruldaki görüşmeleri sırasında Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne dercedildi.

Danışma Kurulu 118 kez toplandı

Milletvekilleri tarafından TBMM Başkanlığına 796 kanun teklifi verildi.

TBMM Genel Kurulunda 35 karar; 8 ortak bildiri kabul edildi.

Yasama Yılı'nda, TSK'nın sınır ötesinde görev yapmasına imkan tanıyan 7 Cumhurbaşkanlığı tezkeresi görüşülerek kabul edildi.

"Terörle mücadelede TBMM'nin tavizsiz desteği", "Fransa Ulusal Meclisinin 29 Nisan 2024 tarihli kararının kınanması", " İsrail'in Refah katliamlarının lanetlenmesi", " Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü" ve "İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ABD Kongresinde konuşması" konulu 5 TBMM Başkanlığı tezkeresi de Genel Kurulda kabul edilen kararlar arasında yer aldı.

Danışma Kurulu, bu yasama yılında 118 kez toplandı.

Bu yasama yılında 27 genel görüşme talebinden 7'si kabul edildi.

TBMM Genel Kurulunda, 11 Temmuz'da Srebrenitsa Soykırımı'nın unutturulmaması, Filistin halkına yönelik benzer saldırıların ve bu türden insan hakları ihlallerinin önlenmesine yönelik tedbirlerin görüşülmesi amacıyla genel görüşme yapıldı; 12 Ekim'de İsrail'in Filistin'e saldırılarına ilişkin genel görüşme kapalı oturumda ele alındı.

4 bin 7 yazılı soru önergesi cevaplandı

Kabine üyeleri ve Meclis Başkanlığı tarafından cevaplanması talebiyle milletvekilleri tarafından 9 bin 437 yazılı soru önergesi verildi; bu önergelerin 4 bin 7'si cevaplandı.

Bu dönemde Erzincan'ın İliç ilçesindeki bir altın madeninde meydana gelen kazanın tüm yönleriyle araştırılması ve benzer kazaların önlenmesine yönelik tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması komisyonu kuruldu.

Geçen yasama yılında, balıkçılık ve su ürünleri sektöründe yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis araştırması komisyonu, bu dönemde de çalışmalarını sürdürdü.

İhtisas ve Meclis araştırması komisyonlarında 155 birleşim, 321 oturum gerçekleştirildi. Bu toplantılarda 823 saat 23 dakika çalışıldı; 27 bin 529 sayfa tutanak tutuldu.

Yasama Yılı'nda, 1'i vefat, 1'i "Anayasa'ya göre vekilliğin düşmesi", 4'ü belediye başkanlığını tercih etme, 1'i de Bakan olarak atanma gerekçesiyle 7 kişinin milletvekilliği sona erdi.

Kaynak: AA

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