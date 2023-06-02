TBMM'nin 28. dönemi yemin töreni gerçekleşti

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 28'inci dönemi, milletvekillerinin yemin töreniyle birlikte başladı. Milletvekillerinin ardından sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın TBMM'de yemin ederek Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı olarak göreve başlayacak.

20'DEN FAZLA DEVLET BAŞKANI GELİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin törenine devlet başkanlarının yoğun ilgi göstermesi bekleniyor. Meclis'teki törene 20'den fazla devlet başkanı katılacak.

İLHAM ALİYEV MECLİS'TE OLACAK

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Erdoğan'ın yemin törenini TBMM'de takip edecek. Türk Cumhuriyetleri törende kalabalık bir kadroyla temsil edilecek. KKTC ve Kazakistan'ın yanı sıra çok sayıda Türki cumhuriyetten devlet ve hükümet başkanı Ankara'da olacak.

BARZANİ, TBMM'DEKİ LOCADAN TAKİP EDECEK

Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani de yemin törenini takip edecek. Katar Başbakanı Al Sani ve Pakistan Başbakanı Muhammed Şahbaz Şerif'inde Meclis'te liderler için ayrılan locada yemin törenini izlemesi bekleniyor. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan da yemin törenine geleceğini açıkladı.

STOLTENBERG, 2 GÜN ANKARA'DA

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de 3-4 Haziran tarihlerinde başkentte olacak. Yemin törenine katılacak olan Stoltenberg daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ikili görüşme gerçekleştirecek. Görüşmenin ana konusu İsveç'in NATO'ya üyelik sürecinin hızlandırılması olacak.

RUSYA, MECLİS BAŞKANI DÜZEYİNDE TEMSİL EDİLECEK

Somali, Balkan Cezayir, Macaristan, Ruanda'dan da devlet başkanı düzeyinde katılım olması bekleniyor. İran Birinci Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Rusya ise Meclis Başkanı düzeyinde temsil edilecek. Bazı ülkeler ise dışişleri bakanlarını yemin törenine gönderecek. Venezuela Devlet Başkanı Nikolas Maduro'nun da törende olması bekleniyor.

YEMİN TÖRENİNDEN SONRA İLK GÖRÜŞME ZAYED'LE

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan yemin töreninden sonra ilk olarak Birleşik Arap Emirlikleri Emiri Mohammed bin Zayed'i ağırlayacak. İkili görüşmenin ardından Zayed ve Erdoğan İstanbul'da yapılacak Şampiyonlar Ligi Finali'ni izleyecek.