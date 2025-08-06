TBMM Personeli Saliha Akkaş'a Taziye Mesajları

AK Parti Grup Başkanvekilleri Özlem Zengin, Leyla Şahin Usta ve Bahadır Yenişehirlioğlu, boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürülen Meclis personeli Saliha Akkaş için taziye mesajı yayımladı.

Zengin, sosyal medya hesabı üzerinden yayımladığı mesajında, çok üzgün olduğunu belirterek, "Türkiye Büyük Millet Meclisi personelimiz Saliha Akkaş boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından vahşice katledildi. Bu haber her birimizin yüreğini yaktı. Cenabıallah kardeşimize rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Kederli ailesine, yakınlarına ve çalışma arkadaşlarımıza başsağlığı ve sabırlar diliyorum." ifadesine yer verdi.

Leyla Şahin Usta ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, TBMM personeli Saliha Akkaş'ın, boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından katledilmesinin herkesi derinden yaraladığını dile getirerek, kadına yönelik şiddetin her zaman karşısında, kadınların yanında olduklarını vurguladı.

Usta, "İktidarımız boyunca kadınların haklarını güçlendiren, hayatın her alanında yer almalarını destekleyen pek çok adım attık, atmaya da devam edeceğiz. Saliha'ya Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm çalışma arkadaşlarına sabır diliyorum." ifadesini kullandı.

Bahadır Yenişehirlioğlu da sosyal medya hesabından paylaştığı taziye mesajında, şunları kaydetti:

"Boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından saldırıya uğrayarak ağır yaralanan; kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybeden TBMM personelimiz Saliha Akkaş'a Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Kadına şiddet, insanlığa ihanettir. Bu karanlık zihniyetle mücadelemiz; sadece bir görev değil, vicdan borcumuzdur. Şiddeti meşrulaştıran her türlü anlayışı reddediyor; inancımızda, kültürümüzde ve medeniyet kodlarımızda yeri olmayan bu insanlık suçuyla kararlılıkla mücadele edeceğimizi bir kez daha ifade ediyoruz."