TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda tasarruf tedbirleri görüşülmeye başlandı

Politika

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kamuda alınacak tasarruf tedbirlerine ilişkin kanun teklifi görüşmeleri başladı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, kamuda tasarruf tedbirlerine ilişkin düzenlemeler içeren 32 maddelik 'Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"ni görüşmek üzere toplandı. Basın mensuplarının görüntü almasından sonra toplantı devam etti. - ANKARA