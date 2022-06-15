Endüstri Bölgeleri Kanun Teklifi Sanayi Komisyonu'nda kabul edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Endüstri Bölgeleri Kanun Teklifi Sanayi Komisyonu'nda kabul edildi

15.06.2022 21:30
Endüstri Bölgeleri Kanun Teklifi Sanayi Komisyonu'nda kabul edildi

Endüstri Bölgeleri Kanun Teklifi Sanayi Komisyonu'nda kabul edildi.

Endüstri Bölgeleri Kanun Teklifi Sanayi Komisyonu'nda kabul edildi.

Endüstri Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu'nda kabul edildi. Teklifle, ilan edilen endüstri bölgesi alanından büyük olmamak kaydıyla bölgeye ilave edilecek alanlara Bakanlıkça karar verilecek ve yeni sınırlar Resmi Gazete'de yayımlanacak. Endüstri bölgesi ilan edilen alanlardaki araziler, Kamulaştırma Kanunu hükümleri uyarınca Bakanlıkça kamulaştırılarak Hazine adına tescil edilecek; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca endüstri bölgesi olarak kullanılmak üzere Bakanlığa tahsisi yapılacak.

Endüstri bölgelerinde yatırım yapmak isteyen yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerin Bakanlığa veya yönetici şirkete başvuru su üzerine, yönetmelikte düzenlenen esaslar çerçevesinde yönetici şirket ve Bakanlık tarafından belirlenen yatırımcılara Bakanlıkça ön yer tahsisi yapılacak.

Yatırımcı irtifak hakkı veya kullanma izni verilmesinden itibaren ilgili yönetmelikle belirlenen süre ve esaslar çerçevesinde en geç 5 yıl içerisinde yatırımını tamamlayacak.

Bakanlıkça, kamulaştırılan taşınmaz malların kamulaştırma bedelleri Bakanlığın bütçesinden karşılanmışsa bu taşınmaz mallar üzerinde sözleşmesinde belirtilen süre kadar yönetici şirket ve/veya yatırımcılar lehine bedeli karşılığında, kamulaştırma bedeli yönetici şirket ve/veya yatırımcılar tarafından karşılanmışsa yönetici şirket ve/veya yatırımcılar lehine bedelsiz olarak bağımsız ve sürekli irtifak hakkı tesis edilebilecek.

Endüstri bölgelerinde; Hazine adına tescilli taşınmazlarla bedeli Bakanlığın bütçesinden karşılanmak suretiyle kamulaştırılarak Hazine adına tescil edilen taşınmazlardan, yatırımcılar lehine irtifak hakkı tesis edilenler, yatırımın tamamlanması şartı ve yatırımcının talep etmesi durumunda Bakanlığın uygun görüşü üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yatırımcıya üzerindeki muhdesatın bedeli alınmaksızın rayiç bedel üzerinden doğrudan satılabilecek.

Özel endüstri bölgeleri için kurulu alanlarda 150 bin metrekare şartı 100 bin metrekareye, boş alanlarda 200 bin metrekare şartı 150 bin metrekareye düşürülerek, daha küçük alanlarda yüksek teknolojili, stratejik, katma değerli, ihracat potansiyeli yüksek yatırımların da özel endüstri bölgesi imkanlarından faydalanması hedefleniyor.

(Ahmet Umur Öztürk/İHA)

YORUMLAR
500
Sosyal medya ve internet haberciliğine ilişkin teklifin ilk 14 maddesi TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi Sosyal medya ve internet haberciliğine ilişkin teklifin ilk 14 maddesi TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi
Kaynak: İHA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Endüstri Bölgeleri Kanun Teklifi Sanayi Komisyonu'nda kabul edildi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
22:30 7 bin yıllık Siyez buğdayı tohumunun bulunduğu iddiasına Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği'nden yalanlama geldi
21:55 24 yaşındaki genç yük treninin altında kalarak korkunç şekilde hayatını kaybetti
21:53 Bu seferde Bilecik'te vatandaşlar ucuz şeker kuyruğunda izdiham yarattı
21:46 Basın toplantısında muhabirin "Turkey" demesine Bakan Çavuşoğlu'ndan düzeltme: Türkiye demek istediniz herhalde
21:25 Yemen'de çocukların attığı taş sonucu mayın patladı! Çocuklar ölümün kıyısından kıl payı döndü
21:07 ABD Merkez Bankası, politika faizini 75 baz puan artışla yüzde 1.50-1.75 aralığına yükseltti
20:55 ABD, Ukrayna'ya 1 milyar dolarlık güvenlik, 225 milyon dolarlık ise insani yardımda bulanacağını açıkladı
20:40 Annesini kaybeden Yavuz Bingöl isyan etti: burada olmayan, telefon bile açmayan herkese yazıklar olsun
20:26 Zanlıların yöntemi pes dedirtti! Jelibon şekerlere enjekte edilmiş uyuşturucu madde bulundu
19:42 Türkiye'den İsveç ve Finlandiya'ya tek şart! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2022 22:51:15. #1.12#
SON DAKİKA: Endüstri Bölgeleri Kanun Teklifi Sanayi Komisyonu'nda kabul edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement