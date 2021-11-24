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TBMM Sosyal Kooperatifçilik Alt Komisyonu toplandı - Son Dakika

TBMM Sosyal Kooperatifçilik Alt Komisyonu toplandı

24.11.2021 17:17
TBMM Sosyal Kooperatifçilik Alt Komisyonu toplandı

TBMM Dilekçe Komisyonu bünyesinde kurulan Sosyal Kooperatifçilik Kapsamında İsrafın Önlenmesine Yönelik Uygulamaların Araştırılması ve Yaygınlaştırılması Alt komisyonu, AK Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın başkanlığında toplandı.

TBMM Dilekçe Komisyonu bünyesinde kurulan Sosyal Kooperatifçilik Kapsamında İsrafın Önlenmesine Yönelik Uygulamaların Araştırılması ve Yaygınlaştırılması Alt komisyonu, AK Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın başkanlığında toplandı.

Komisyonda; S.S. İhtiyaç Haritası Yardımlaşma Fikri Mülkiyet Hakları ve Proje Danışmanlığı Kooperatifi, Engelliler ile Engelli Çocuk Annelerine Destek Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, S.S. İnogar Sosyal Yardımlaşma İnovasyon ve Proje Danışmanlığı Kooperatifi ile S.S. Ankara Başka Bir Okul Mümkün Eğitim Kooperatifi temsilcileri sunum yaptı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Politika TBMM Sosyal Kooperatifçilik Alt Komisyonu toplandı - Son Dakika


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