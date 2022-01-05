TBMM Sosyal Kooperatifçilik Alt Komisyonu toplandı - Son Dakika

TBMM Dilekçe Komisyonu bünyesinde kurulan Sosyal Kooperatifçilik Kapsamında İsrafın Önlenmesine Yönelik Uygulamaların Araştırılması ve Yaygınlaştırılması Alt Komisyonu, AK Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın başkanlığında toplandı.

Aydın, alt komisyonun geçtiğimiz yılın ekim ayında ilk toplantısını yaptığını belirterek, bugün de toplantıların 4'üncüsünün yapıldığını ifade etti.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi Seda Ekmen Özçelik de " Türkiye'de Sosyal Kooperatifler: Mevcut Durum Analizi" konulu bir sunum yaptı.

Özçelik, sosyal kooperatiflerin ilk kez 1970'li yıllarda Avrupa'da ortaya çıktığını söyledi.

Türkiye'de 2000'li yıllarda gündeme geldiğini anlatan Özçelik, "Türkiye'de mevzuatta sosyal kooperatifler adı altında bir kooperatif türü bulunmamaktadır. Ama Ticaret Bakanlığının yetki alanına giren kadın girişim kooperatifleri, eğitim kooperatifleri gibi kooperatifler sosyal olarak sınıflandırılabilir." dedi.

Özçelik, Türkiye'de 2020 yılında 429 kadın kooperatifinin olduğunu vurgulayarak, "2021 yılında bu rakam yükselerek 704'e ulaştı ve toplam ortak sayısı da 7 bin 811 oldu. Eğitim kooperatifleri de 47'den 2021 yılında 52 sayısına ulaştı. Ülkemizde 10 adet yardımlaşma kooperatifi ve 2 adet sağlık hizmetleri kooperatifi bulunmakta." bilgisini paylaştı.

Sosyal kooperatiflerin yasal statülerinin olmadığına dikkati çeken Özçelik, bu kooperatiflerin yasal statüye kavuşturulması ve buna uygun mevzuatın açık ve anlaşılır bir dille hazırlanması gerektiğini kaydetti.

Özçelik, vergilendirmenin de yeniden düzenlenmesi gerektiğini dile getirerek, sosyal kooperatifler için dijital bir pazarlama platformunun kurulmasının önemine değindi.

Genç kesimin sosyal kooperatiflere mesafeli baktığını aktaran Özçelik, "Algı güçlendirilebilir ve genç kesime yönelik istihdam konusunda alternatif olması için yeni mekanizmalar yaratılabilir." ifadesini kullandı.