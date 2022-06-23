TBMM Sosyal Kooperatifçilik Alt Komisyonu toplandı - Son Dakika
Üye Girişi

TBMM Sosyal Kooperatifçilik Alt Komisyonu toplandı

23.06.2022 18:12
TBMM Sosyal Kooperatifçilik Alt Komisyonu toplandı

TBMM Dilekçe Komisyonu bünyesinde kurulan Sosyal Kooperatifçilik Kapsamında İsrafın Önlenmesine Yönelik Uygulamaların Araştırılması ve Yaygınlaştırılması Alt Komisyonu, AK Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın başkanlığında toplandı.

TBMM Dilekçe Komisyonu bünyesinde kurulan Sosyal Kooperatifçilik Kapsamında İsrafın Önlenmesine Yönelik Uygulamaların Araştırılması ve Yaygınlaştırılması Alt Komisyonu, AK Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın başkanlığında toplandı.

Komisyonda sunum yapan Orman Genel Müdürlüğü Ekosistem Hizmetleri Daire Başkanı Özgür Balcı, ormanların, kendi kompostunu üreten ekosistemler olduğunu, buna da humus adı verildiğini söyledi.

Ormanların, müdahaleye gerek duymaksızın kendi ekosistemi içerisinde her türlü çürük malzemesini humusa dönüştürerek varlığını asırlardır sürdürdüğünü anlatan Balcı, bu anlamda ayrıca bir materyale gerek olmadığını belirtti.

Türkiye'de ormanların yüzde 94'ünün doğal olduğunu ve doğal metotlarla gençleştirildiğini dile getiren Balcı, "İbreli ormanlarda mineral toprak kesinlikle önceliğimizdir. Orman teşkilatı akademik birikimin yanında deneyim birikimi de olan bir teşkilattır. Yürütülen projelerin ormancılık meslek disiplininin de göz önünde bulundurularak gerçekleştirilmesini öneriyoruz." dedi.

Ayrıca, çeşitli kuruluşlar, orman ve hal atıklarının ekosisteme katkı sunması amacıyla yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

YORUMLAR
500
Karma Komisyon Başkanı Beyazıt: 'Salihe Aydeniz ile ilgili 76 dosya vardı, biz bunlardan 5 tanesini işleme aldık' Karma Komisyon Başkanı Beyazıt: 'Salihe Aydeniz ile ilgili 76 dosya vardı, biz bunlardan 5 tanesini işleme aldık' Son dakika: Siirt'e doktor atamaları Son dakika: Siirt'e doktor atamaları
Kaynak: AA

Milletvekili, AK Parti, Bolu, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika TBMM Sosyal Kooperatifçilik Alt Komisyonu toplandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:55 Hurda toplayan 4 kişi buldukları varilleri dereye döktü: 8 kişi hastanelik oldu
17:48 Adana'da 77 yıldır kimliksiz yaşayan kadın hastaneye gidemediğini söyleyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi
17:36 Fenerbahçe transferde gaza bastı! Emre Mor'un transferi için oyuncunun menajeri İstanbul'a davet edildi
17:25 Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: Yargıtaya ve yüksek mahkemelere önemli görevler düşüyor
17:14 Baba, oğlunun bıçaklandığını görünce kendinden geçti! Saldırganı tabancayla vurarak öldürdü
17:13 Yürek yakan ölüm! Trafik kazasında yaşamını yitiren genç futbolcu toprağa verildi
16:59 Akıl sağlığı sorunlarıyla uğraşan Instagram fenomeni ve model Niece Waidhofer intihar etti
16:51 Fenerbahçe ile anlaşan Abdülkerim Bardakçı'dan duygu dolu veda mesajı: Konyaspor'a para kazandırdığım için çok gururluyum
16:39 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan İsrail açıklaması: İlişkilerin büyükelçilik seviyesine çıkarılması için çalışma başlatıldı
16:17 Galatasaray'ın istediği Axel Witsel İspanyol devi Atletico Madrid'e imza attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2022 18:28:58. #1.12#
SON DAKİKA: TBMM Sosyal Kooperatifçilik Alt Komisyonu toplandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement