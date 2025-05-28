TBMM Terörsüz Türkiye için Komisyon Kuracak - Son Dakika
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Politika

TBMM Terörsüz Türkiye için Komisyon Kuracak

TBMM Terörsüz Türkiye için Komisyon Kuracak
28.05.2025 14:30
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Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye sürecinde TBMM'ye düşen görevleri ve komisyonun önemini vurguladı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin, "Bu sürecin açık bir şekilde, milletimizin gözü önünde ve tamamıyla planlanan bir şekilde sonuca ulaşabilmesi için bundan sonra TBMM'ye görev düşmektedir. TBMM'de bütün siyasi partilerin temsil edildiği bir komisyon oluşturularak sürecin takibi, kontrolü ve sürece öncülük edilmesi gerekecek." dedi.

Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Meclis'teki parti grubunda ziyaret etti.

Yaklaşık yarım saat süren görüşmenin ardından gazetecilere açıklamada bulunan TBMM Başkanı Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin, Terörsüz Türkiye'nin başlamasında tarihi katkısı ve öncülüğünün bulunduğunu belirtti.

Terörsüz Türkiye sürecinin bundan sonra nasıl işleyeceğine ilişkin fikir alışverişinde bulunduklarını dile getiren Kurtulmuş, "Özellikle İmralı'nın açıklaması, arkasından terör örgütünün de bu açıklamaya uyacağını ilan etmesi, silah bırakmayı kabul etmesiyle birlikte Türkiye'de yeni bir süreç başlamıştır. Bu sürecin açık bir şekilde, milletimizin gözü önünde ve tamamıyla planlanan bir şekilde sonuca ulaşabilmesi için bundan sonra TBMM'ye görev düşmektedir. TBMM'de bütün siyasi partilerin temsil edildiği bir komisyon oluşturularak sürecin takibi, kontrolü ve sürece öncülük edilmesi gerekecek." diye konuştu.

Bahçeli ile sürece ilişkin fikir teatisinde bulunduklarını da ifade eden Kurtulmuş, TBMM'nin, tarihi sorumluluğu yerine getirerek, Terörsüz Türkiye sürecini en güzel şekilde sonuçlandırmasının nasip olmasını diledi.

Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Milletimiz için hem dünya siyasetinin bu kadar büyük değişimler yaşadığı bir dönemde hem bölge siyasetinin baştan aşağı yenilendiği bir dönemde Türkiye'nin önüne tarihi bir fırsat geçmiştir. Bu fırsat, siyaset üstü bir sorumluluk gerektirmektedir. Bu, herhangi bir siyasi partinin, herhangi bir siyasi kanadın ortaya koyabileceği, tek başına gerçekleştirilebileceği bir siyasi süreç değildir. Bu, bir al-ver meselesi de değildir. Gönüllü bir şekilde birlik, beraberlik, kardeşlik sürecinin tesis edilmesidir. Bunun için ümit ediyorum ki herkes elini taşın altına koyarak üzerine düşen sorumlulukları yerine getirir ve TBMM'nin kontrolünde, TBMM'nin müzakere ortamında bu konu tamamıyla gerçekleşmiş olur.

Türkiye, yüz yıllık Cumhuriyet tarihinin neredeyse yarısını meşgul olduğu hem binlerce insanın hayattan koparılmasına neden olan hem de iki trilyon dolara yakın büyük bir mali kayba neden olan bu terör belasını artık tarihin çöplüğüne atacaktır. Burada sorumluluk TBMM'dedir. Siyasi partilerimizin hepsini bu siyasi sorumluluğa ortak olmaya davet ediyorum. Bir kere daha huzurlarınızda sürecin önünü açan Sayın Devlet Bahçeli'ye sevgilerimizi ve hürmetlerimizi ifade ediyorum."

Kurtulmuş, konuşmasının ardından, bir gazetecinin, "Komisyon kurulmasıyla ilgili bir değerlendirme yaptınız mı?" sorusu üzerine, "Tabii ki değerlendirme yaptık. Meclis'in nasıl çalışacağına dair değerlendirmeleri yaptık. Önümüzdeki günlerde netleştirerek, nasıl çalışılacağını kamuoyuyla da paylaşacağız." ifadesini kullandı.

"Komisyonun kurulması zamanı belli mi? Yeni döneme mi kalır, yoksa Meclis tatile girmeden önce bir komisyon kurulur mu?" sorusuna karşılık ise Kurtulmuş, "En kısa sürede." yanıtını verdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika TBMM Terörsüz Türkiye için Komisyon Kuracak - Son Dakika

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