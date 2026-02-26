TBMM Yapay Zeka Raporunu Sundurdu

TÜRKİYE BÜYÜK Millet Meclisi (TBMM) Yapay Zeka Araştırma Komisyonu, hazırladığı raporu TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a sundu.

TBMM'nin sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Numan Kurtulmuş, Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanı AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez ve beraberindeki komisyon üyesi milletvekillerini kabul etti. Kabulde, Komisyon Başkanı Dönmez, hazırladıkları raporu TBMM Başkanımız Kurtulmuş'a sundu" denildi.