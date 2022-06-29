TBMM Yaşlıların Sorunlarını Araştırma Komisyonu toplandı - Son Dakika
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TBMM Yaşlıların Sorunlarını Araştırma Komisyonu toplandı

29.06.2022 19:13
TBMM Yaşlıların Sorunlarını Araştırma Komisyonu toplandı

TBMM Yaşlıların Sorunlarını Araştırma Komisyonu, AK Parti İstanbul Milletvekili Erol Kaya başkanlığında toplandı.

TBMM Yaşlıların Sorunlarını Araştırma Komisyonu, AK Parti İstanbul Milletvekili Erol Kaya başkanlığında toplandı.

65+Yaşlı Hakları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Rümeyza Kazancıoğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürü Murat Oral, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkan Yardımcısı Yılmaz Bölükbaşı ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı Proje ve Yapım Şube Müdürü Turgay Sevindik Komisyon üyelerine sunum yaptı.

Komisyon Başkanı Kaya, yaşlanma konusunun toplumsal bir konu olarak ele alınması gerektiğini söyledi.

Şehirlerin plan ve projelerinde yaşlıların dikkate alınması gerektiğini dile getiren Kaya, televizyon kuruluşlarından da program yaparken yaşlıların durumlarını göz önünde bulundurmasını istedi.

65+Yaşlı Hakları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kazancıoğlu da kadın, çocuk ve engelli gibi kırılgan gruplara ilişkin uluslararası sözleşmeler bulunmasına rağmen yaşlı haklarına ilişkin bir sözleşmenin henüz olmadığını kaydetti.

Kazancıoğlu, "Bu durum, yaşlı hakları konusunda eksiklerin izlenmesini, iyi uygulama örneklerinin yaygınlaştırılmasını ve yaşlı haklarına ilişkin en yüksek düzeyde korumanın sağlanmasını engellemektedir." dedi.

TİHEK Başkan Yardımcısı Bölükbaşı da yaşlı haklarıyla ilgili farklı tarihlerde çalıştay düzenlediklerini anlattı.

Yaşlı hakları konusunda yaşanan sorunların, toplumun bütün fertlerinin ortak sorunu olduğunu vurgulayan Bölükbaşı, "Medyada yaşlılara yönelik kullanılan olumsuz içeriklerin önüne geçilmesi, huysuz, inatçı ve aileye yük gibi bir algıya neden olan mesajlara izin verilmemesi gerekir. Bürokrasiye, yaşlılar dahil her yaş grubundan insanların alınması ve yaş temelli ayrımcılığın kaldırılması lazım." şeklinde konuştu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürü Murat Oral ise yaşlılara yönelik hayata geçirdikleri hizmetleri anlattı.

İmar Kanunu'na göre yapılaşmada engelli standardına uyulmasının zorunlu olduğuna dikkati çeken Oral, "Üç kat ve üzeri tüm yapılar ve iki kat ve üzeri umumi binalar için asansör yapımı zorunlu tutulmuştur. 10 kat veya zemin kat üzeri 20 daire için ise ikinci asansör zorunlu tutulmuştur." ifadesini kullandı.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı Proje ve Yapım Şube Müdürü Sevindik ise Türkiye'de erişilebilir yaşam alanları inşa edilmesi için mevzuat düzenlemeleri bulunduğuna işaret etti. Sevindik; İmar Kanunu, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği, Otopark Yönetmeliği ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği başta olmak üzere imar mevzuatında yer alan hükümler gereği, plan ve proje aşamalarında erişilebilir tasarım yapılmasının zorunlu olduğunu kaydetti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Politika TBMM Yaşlıların Sorunlarını Araştırma Komisyonu toplandı - Son Dakika

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